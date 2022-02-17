مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17-2-2022 في محافظات مصر

اختلاف وتباين مواقيت الصلاة بشكل يومي في محافظات مصر، يجعل الكثير من المسلمين يبحثون عن مواعيد الصلاة الخاصة بالصلوات الـ 5 يوميا، حرصا منهم على آداء فريضة الصلاة في موعدها، دون أن يغامر أي منهم بتعجيل موعد الصلاة، كما أنهم يرتبون الكثير من الأشياء في حياتهم اليومية بناء على مواقيت الصلاة.

وتسعى بوابة «الوطن» إلى توفير ما يبحث عنه المواطنون من أشياء مهمة وأساسية في حياتهم اليومية، لذلك نقدم للمواطنين والمتابعين والقراء مواقيت الصلاة في جميع محافظات مصر، وبعض البلدان العربية، اليوم الخميس 17 فبراير، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة، التي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

يأتي موعد أذان الفجر بمدينة القاهرة عند الساعة 05:06، ويأتي أذان الظهر في تمام الساعة: 12:09، وتحل صلاة العصر عند الساعة 03:20، ويكون أذان المغرب عند الساعة: 05:45، ويأتي أذان العشاء في الساعة 07:03.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

يحل موعد أذان الفجر في الجيزة في تمام الساعة 05:06، كما يكون أذان الظهر في تمام الساعة 12:09، كما يحل أذان العصر عند الساعة 03:20، فيما يُرفع أذان المغرب عند الساعة 05:45، وأذان العشاء الساعة: 07:03.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

يأتي أذان الفجر بمحافظة الإسكندرية عند الساعة 05:12، ويكون أذان الظهر عند الساعة 12:14، ويرفع أذان العصر في تمام الساعة 03:24، ويحل أذان المغرب عند الساعة 05:49، وأخيرا يأتي أذان العشاء في تمام الساعة 07:08.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

ويحل موعد أذان الفجر في محافظة أسيوط عند الساعة 05:06، وأذان الظهر يكون في تمام الساعة 12:09، فيما يحل أذان العصر عند 03:23، ويأتي أذان المغرب الساعة 05:48، كما يحل أذان العشاء في تمام الساعة 07:04.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

وبالنسبة لمواعيد الصلاة في محافظة سوهاج، يأتي أذان الفجر في محافظة سوهاج في تمام الساعة 05:03، ويكون أذان الظهر عند الساعة 12:07، ويرفع أذان العصر في تمام الساعة 03:22، بينما يكون أذان المغرب في تمام الساعة 05:47، كما يكون أذان العشاء في تمام الساعة 07:02.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

ووفق الهيئة العامة للمساحة، يأتي أذان الفجر في محافظة الدقهلية، في تمام الساعة 05:05، ويرفع أذان الظهر في تمام الساعة: 12:08، ويقام أذان العصر يكون عند الساعة 03:18، وأذان المغرب يكون عند الساعة: 05:43، ويأتي أذان العشاء في الساعة 07:02.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وجاءت مواعيد الصلاة في الدول العربية كالآتي:

مواقيت الصلاة في دبي

ويحل موعد أذان الفجر في دبي عند الساعة 05:33، وأذان الظهر يُرفع الساعة 12:33، وأذان العصر يُرفع الساعة 03:48، أما أذان المغرب يكون عند الساعة 06:14، ويحل أذان العشاء عند الساعة 07:44.

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

ويحل أذان الفجر عند الساعة 05:33، وأذان الظهر الساعة 12:35، ويحل أذان العصر عند الساعة 03:53، بينما يأتي أذان المغرب عند الساعة 06:19، ويحل أذان العشاء في تمام الساعة 07:49.

مواقيت الصلاة في الجزائر

ويحل موعد أذان الفجر في الجزائر عند الساعة 06:04، وأذان الظهر يُرفع الساعة 01:07، ويحل أذان العصر في تمام الساعة 04:21، ويحل أذان المغرب يكون عند الساعة 06:46، ويأتي أذان العشاء عند الساعة 08:02.