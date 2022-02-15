مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15-2-2022 في محافظات مصر

الصلاة إما أن تكون فرضا أو تطوعا، وينقسم الفرض إلى فرض عين أو كفاية، فالأول يكون واجبا على كل مسلم مكلف، سواء كان ذكرا أو أنثى، وهي الصلوات الخمس، لقوله -تعالى-: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)، لذا يبحث الناس عن مواعيد الصلاة يوميا، لأدائها في أوقاتها المحددة التي فرضها الله على عباده.

وفي إطار اهتمام المسلمين بالصلاة وأدائها في أوقاتها المحددة، تستعرض «الوطن» فيما يلي مواقيت الصلاة في عدد من المدن العربية والمصرية، وفق الهيئة العامة للمساحة الرسمية.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وجاءت مواقيت الصلاة في العديد من المدن والمحافظات، كما يلي وفق ما ذكرت الهيئة العامة للمساحة:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

يأتي موعد أذان الفجر بمدينة القاهرة عند الساعة 05:07، ويأتي أذان الظهر في تمام الساعة: 12:08، وتحل صلاة العصر عند الساعة 03:18، ويكون أذان المغرب عند الساعة: 05:42، ويأتي أذان العشاء في الساعة 07:01.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

يحل موعد أذان الفجر في الجيزة في تمام الساعة 05:15، كما يكون أذان الظهر في تمام الساعة 12:17، كما يحل أذان العصر عند الساعة 03:29، فيما يُرفع أذان المغرب عند الساعة 05:53، وأذان العشاء الساعة: 07:10.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

يأتي أذان الفجر بمحافظة الإسكندرية عند الساعة 05:13، ويكون أذان الظهر عند الساعة 12:14، ويرفع أذان العصر في تمام الساعة 03:23، ويحل أذان المغرب عند الساعة 05:48، وأخيرا يأتي أذان العشاء في تمام الساعة 07:07.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

ويحل موعد أذان الفجر في محافظة أسيوط عند الساعة 05:07، وأذان الظهر يكون في تمام الساعة 12:09، فيما يحل أذان العصر عند 03:22، ويأتي أذان المغرب الساعة 05:47، كما يحل أذان العشاء في تمام الساعة 07:03.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

وبالنسبة لمواعيد الصلاة في محافظة سوهاج، يأتي أذان الفجر في محافظة سوهاج في تمام الساعة 05:05، ويكون أذان الظهر عند الساعة 12:07، ويرفع أذان العصر في تمام الساعة 03:21، بينما يكون أذان المغرب في تمام الساعة 05:46، كما يكون أذان العشاء في تمام الساعة 07:01.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

ووفق الهيئة العامة للمساحة، يأتي أذان الفجر في محافظة الدقهلية، في تمام الساعة 05:07، ويرفع أذان الظهر في تمام الساعة: 12:08، ويقام أذان العصر يكون عند الساعة 03:17، وأذان المغرب يكون عند الساعة: 05:41، ويأتي أذان العشاء في الساعة 07:00.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وجاءت مواعيد الصلاة في الدول العربية كالآتي:

مواقيت الصلاة في الجزائر

ويحل موعد أذان الفجر في الجزائر عند الساعة 06:06، وأذان الظهر يُرفع الساعة 01:08، ويحل أذان العصر في تمام الساعة 04:19، ويحل أذان المغرب يكون عند الساعة 06:44، ويأتي أذان العشاء عند الساعة 08:00.

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

ويحل أذان الفجر عند الساعة 05:35، وأذان الظهر الساعة 12:35، ويحل أذان العصر عند الساعة 03:52، بينما يأتي أذان المغرب عند الساعة 06:18، ويحل أذان العشاء في تمام الساعة 07:48.

مواقيت الصلاة في دبي

ويحل موعد أذان الفجر في دبي عند الساعة 05:35، وأذان الظهر يُرفع الساعة 12:33، وأذان العصر يُرفع الساعة 03:47، أما أذان المغرب يكون عند الساعة 06:12، ويحل أذان العشاء عند الساعة 07:42.