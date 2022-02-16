فضل شاكر يطرح أغنيته الجديدة «توقعني» غدا

أعلن فضل شاكر، من خلال حسابه عبر «إنستجرام»، عن إطلاق أغنية جديدة من ألبوم بجامل ناس، بعنوان «توقعني»، غدا.

وتخطت «بجامل ناس»، الأغنية الأساسية للألبوم، ما يقرب من 600 ألف مشاهدة بعد طرحها بيومين على منصة «يوتيوب»، عبر القناة الرسمية لـ الجهة المنتجة «شركة روتانا».

كما أطلق الفنان فضل شاكر، كليب بعنوان «قاعد مكانا»، وطرح شاكر الأغنية دون فيديو مصور، وتم تصويرها بالأردن وبيروت، وهي من إخراج الأردني الشهير منذر ريحانة.

أغنية «بجامل ناس»، غناء فضل شاكر، وكلمات محمد الجمال، وألحان مدين، وتوزيع ومكساج وماستر يحيى يوسف، ومهندس صوت محمد المقهور، وإنتاج شركة روتانا.

كلمات أغنية بجامل الناس

بجامل ناس وبضحك عادي واتكلم

كان مفيش فى قلبى وجع وبتألم

وبتعامل كأنى سليم وعال وتمام

وراضى بجرحى يمكن منه اتعلم

ولو فضفت يعنى الناس هيهتمو

ده كل واحد شايل ومعبى من همه

كل واحد شايل ومعبى من همه

وجواه جرح يمكن زى ومخبيه

تشوفه الناس تقول مبسوط ويتخمو

وبتظاهر ما هو الظاهر

مبيبينش ايه جوه

وفي الأيام دى لو شاطر

تخبي الدمعة بالقوة

ده أقرب حد لو شافك

بتبكى هيبكى اضعافك

وهيطبطب على كتافك

وهيقولك مسيرها تروق

فأحسن حاجه تتجمل

فى سكه كدبتك كمل

وخبى الدمعه واتحمل

وضعفك ميشوفوش مخلوق

بحاول ابان سعيد دايما وبتعمد

وبعرف امتى اخلى مشاعرى تتجمد

بمثل طب وايه يعنى اما اكون كداب

عشان ميبانش حزنى وقلبى متعود

اهو احسن مااشكى واضعف وابكى واتكسر

ومش مستنى حد بجرحى يتأثر

سيبو اللى فى قلبى مدارى فى خروجه عذاب

ساعات الضعف في الأيام دى بيخسر