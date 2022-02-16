الطلبة المصريون يطلبون العودة من أوكرانيا وتحويل دراستهم «أون لاين»

كشف علي فاروق رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، عن التقدم بطلب إلى الجهات المختصة والسفارة المصرية في أوكرانيا، بأن تكون دراسة الطلبة المصريين هناك بنظام الـ«أون لاين»، في ظل حالة القلق الشديد من الآباء والأمهات على أبنائهم، تزامنا مع ارتفاع حدة التوترات بين روسيا وأوكرانيا، وتأكيد دول غربية أن «موسكو» تعتزم شن هجوم عسكري على «كييف»، رغم نفي الروس عزمهم القيام بهذا الأمر.

7 جامعات أوكرانية توافق على دراسة الطلبة المصريين «أون لاين»

وقال رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، لـ«الوطن»، إن السفارة استجابت للطلبات التي جرى إرسالها، وأرسلوا لكل الجامعات الأوكرانية، طلبات بالموافقة على أن يدرس الطلاب المصريون عن بعد، ويعودوا إلى مصر، حتى لا يتعرضوا للفصل التعسفي في حال تغيبهم.

وأضاف أنه جرى نشر خطاب اليوم، بأن هناك 7 جامعات أوكرانية ردت بالموافقة، مطمئنا الأهالي بأن الأمور مستقرة ولا يوجد ما يدعو إلى القلق، مضيفا: «إن شاء الله نمر من هذه المرحلة بخير».

حصر لأبناء الجالية المصرية في أوكرانيا

وكان رئيس الجالية المصرية قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إن الجالية المصرية في أوكرانيا بخير والوضع لا يزال مطمئنا في أوكرانيا، لافتا إلى أن الجالية المصرية قامت بحصر أبناء الجالية المتواجدين في أوكرانيا بالتعاون مع السفارة المصرية ووزارة الهجرة ووزارة الخارجية وإنشاء غرف للتعامل معهم.

كما ذكر أيضا «فاروق» أنه جرى تقديم طلبات إجلاء إلى الجهات المختصة في مصر، لإجلاء المصريين المتواجدين في المناطق الساخنة بأوكرانيا، على حد قوله.