سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 17-2-2022

أسابيع قليلة تفصلنا عن عيد الأم، المناسبة التي يستعد لها الأبناء بتجهيز الهدايا لأمهاتهم وزوجاتهم، ويعد الذهب من أكثر الأشياء التي يحرصون على شرائها ضمن هدايا عيد الأم، ما يجعلهم يبحثون في تلك الأيام عن أسعار الذهب، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21، لأنه الأكثر شراء في محلات الصاغة المختلفة والأسواق المحلية.

وتهتم بوابة «الوطن» دائما بتقديم ما يبحث عنه المواطنون بشكل دائم ومستمر على مواقع البحث المختلفة، لذلك نرصد من خلال هذا التقرير أسعار الذهب وسعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الخميس الموافق 17 فبراير، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذهب اليوم محليا

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 931 إلى 934 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأسواق المحلية نحو 815 إلى 817 جنيهات.

وسجل عيار 18 نحو 699 إلى 6700 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب من 6520 إلى 6536 جنيها.

ووصل سعر كيلو الذهب اليوم من 931.429 إلى 933.714 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 947.60 جنيه و60.32 دولار، وعيار 21 نحو 829.17 جنيه و52.78 دولار، وعيار 18 نحو 710.71 جنيه و45.24 دولار، ووصل الجنيه الذهب إلى 6,633 جنيه و422.26 دولار، ووصل سعر كيلو الذهب اليوم 947,597 جنيه و60,322 دولار.

توقعات بشأن سعر الذهب الفترة المقبلة

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب حالة من التذبذب الشديد بين الارتفاع والانخافض خلال الفترة المقبلة، بعد توتر الحركة السياسية بين دولتي روسيا وأوكرانيا، وتشير جميع التقارير الأولية إلى الاقتراب من نشوب الحرب بينهما خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل دعم الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا، ورغبتها في الانضمام لحلف الناتو.