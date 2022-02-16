«الغرف التجارية»: استثناء 16 سلعة من قرار توفيق أوضاع المستوردين

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم، إن البنك المركزي أعطى مهلة حتى 22 فبراير، لتوفيق أوضاع المستوردين الجدد، وتم استثناء 16 سلعة، لافتا إلى أن هناك مستوردين وصلت بضائعهم وتم تغير طريقة التعامل معهم، لافتا إلى أن فيروس كورونا المستجد، جعل الأمور تتم ببطء والبضائع تصل متأخرة.

قرار دون استشارة

وأضاف «بشاي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان: «إحنا رافضين قرار البنك المركزي رفضا قاطعا، إحنا محدش استشارنا لا غرف تجارية ولا شعب تجارية رغم أننا كتلة واحدة مع البنك المركزي، مش شغالين عكس بعض، إحنا في كتف بعض أمال إيه فايدة الغرف والشعب التجارية وإحنا قدمنا شكوى لمجلس الوزراء بإمضاء الغرف التجارية واتحاد الصناعات، البنك المركزي خفض الرسوم، وفيه موردين مش عاوزين يشتغلوا بالنظام الجديد بره مصر، ولما يطلع قرار إحنا مع الدولة ومش ممانعين».

مد المهلة عن طريق البنك المركزي

وواصل رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية: «البنك المركزي قال ده الموجود، قرار المركزي هيأثر جامد جدا على صغار المستثمرين، والبنك المركزي مد المهلة من 17 فبراير حتى 22 من الشهر نفسه».