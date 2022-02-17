حظك اليوم برج الدلو الخميس 17-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. تجنب الصدام

عيوب عديدة يتسم بها مواليد برج الدلو، أبرزها عدم الثبات على الموقف، وتغير الحال سريعا من الفرح إلى الحزن والعكس من الهدوء للغضب في لحظة ودون مقدمات أو أسباب، فيعرف عن مواليد برج الدلو المزاج المتقلّب، ويصعب على المقربين منهم معرفة طبيعة شخصيتهم أو توقع تصرفاتهم نظرا لتقلبهم السريع، لذا يجدون صعوبة في طريقة التعامل معهم، كما أنهم على مستوى العلاقات العاطفية يخافون كثيرا من الارتباط، حيث يجدون صعوبة في التخلّي عن حريّتهم لهذا لا يسمحون لأيّ أحد دخول قلبهم ببساطة، فالحبّ من شأنه تقييد حريتهم.

صفات عامة لمواليد برج الدلو

يحب مواليد برج الدلو امتاع أنفسهم، فمبدؤهم في الحياة الاستمتاع بها وتجربة جميع الطرق والأساليب لإسعاد أنفسهم، ويتمسكون بآرائهم دائما، ومن الصعب عليهم تغيير آرائهم في الأمور التي تخصّهم؛ ويعتقدون دائما أنهم الأفضل، ويحبون الانعزال رغم امتلاكهم للعديد من الأصدقاء، إلّا أنّهم يفضّلون الانعزال عن النّاس والابتعاد عن المشاركة في أي نشاطات أو تجمّعات ويرفضون أي محاولات لشدهم للذهاب لأماكن التجمعات مهما كانت المغريات فهم لا يجدون أنفسهم في تلك الأماكن ووسط الزحمة والجمع من الناس.

حظك اليوم مولود برج الدلو مهنيا

يخبرك علم الفلك والأبراج اليوم، أنه يجب عليك الحذر فالقمر يتنافر مع المشترى بمنزلي المال وعليك أن تبتعد اليوم عن المغامرات المالية والمخاطرة في قراراتك.

حظك اليوم مولود برج الدلو عاطفيا

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي يحذرك أن تدخل مع المحيطين وأحبابك في صدام، فعليك أن تعتني اليوم بأقوالك تجنبا للصدام مع من حولك، حيث إن الصدام قد يجعلك تخسر من حولك من أحبائك وأصدقائك.

صفات رجل برج الدلو

يعرف عن مواليد برج الدلو أنهم يحبون الاستقلالية ولا يدخلون أحدا في حياتهم، ولا يسمحون لأحد أن يفرض رأيه عليهم، كما أنهم يمتلكون قدرة على إدارة الأعمال التجارية، ولديهم أفكار جيّدة في تشكيل سياسات ونظريات جديدة خاصّة بالتجارة، كما أنهم يستطيعون التواصل مع الآخرين، وأنهم بارعون جدا في الكلام والمحادثة والتفاعل مع الآخرين، وأصحاب برج الدلو دائما يكونون أصدقاء جيّدين؛ بسبب لطفهم مع الآخرين؛ فهم يحبّون إضحاك النّاس والرفع من معنوياتهم دون الرغبة في الحصول على أي مقابل لما يقومون به.