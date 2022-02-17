انهيار وتصدع 5 عقارات بمنطقة الجعفرية في أسيوط

انهار عقاران من الطوب اللبن بشارع الصباغ متفرع من شارع المطرانية بمنطقة الجعفرية بحي غرب في محافظة أسيوط، وتصدعت 3 أخرى دون حدوث أي خسائر في الأرواح، وجرى فرض كردون أمني في محيط الانهيارات تحسبا لحدوث أي انهيار جديد.

وكانت غرفت عمليات محافظة أسيوط، تلقت بلاغا من المواطنين يفيد بحدوث انهيار لأحد العقارات بشارع الصباغ، وتوجه محمد بشير رئيس حي غرب، وأحمد ثابت نائب رئيس الحي، وعبدالرحمن القرن مسؤول الأزمات بالحي، وقوات الحماية المدنية، ورجال الإسعاف بقيادة العميد حسام القرنشاوي، إلى محل البلاغ.

قرار سابق بإخلاء العقارين وقطع المرافق

وبالمعاينة تبين انهيار عقارين من الطوب اللبن، أحدهما بشكل كامل ومكون من أرضي وأول علوي، والثاني انهيار جزئي ومكون من أرضي ودورين علويين، وسبق وصدر قرار إخلاء إداري من قبل الحي، وفصل المرافق عن العقارين، وهما خاليين من السكان.

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط مساعد وزير الداخلية، بلاغا من مأمور قسم أول بحدوث انهيار عقارين بشارع المطرانية بمنطقة الجعفرية بحي غرب، وجرى فرض كردون أمني حول منطقة الانهيارات.