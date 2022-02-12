انهيار جزء من عقار قديم في دار السلام «صور»

انهار جزء من عقار قديم في شارع محمودعساف، المتفرع من شارع مصر حلوان الزراعي، في حي دار السلام بالقاهرة، دون خسائر في الأرواح والممتلكات.

وانتقل اللواء أيمن السعيد رئيس حي دار السلام، إلى موقع انهيار الحادث مع المتابعة الميدانية بالحي، لتفقد ومعاينة العقار المنهار، تمهيدا لإزالته بسبب الخطورة الداهمة حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

وأكد رئيس حي دار السلام المتابعة حتى الانتهاء من أعمال الإزالة دون الإضرار بالعقارات المجاورة.

تطوير شارع المحجر

ومن ناحية أخرى، شهد حي دار السلام بالقاهرة أعمال تجهيزات شارع المحجر تمهيدا لتطوير ورصف الشارع بناء على تعليمات المهندسة جيهان عبد المنعم،نائب محافظ القاهرة للمنطقه الجنوبيه، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وإزالة أي معوقات وتم القيام بحملة لإزالة إشغالات شارع المحجر، تمهيدًا لتطوير ورصف الشارع تيسيرًا على المواطنين؛ لتحسين مستوى الخدمات واستعادة المظهر الحضاري للشوارع بنطاق الحي، طبقا للخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022 لرفع كفاءة الخدمات بنطاق الحي.

استعادة المظهر الحضارى للشوارع

كما تابع رئيس حى دار السلام استعادة المظهر الحضاري للشوارع بالتنسيق مع إدارة الحدائق والتشجير بدار السلام حيث تم تهذيب وصيانة الأشجار بكورنيش النيل وتم رفع المخلفات من قبل هيئة النظافة، مع الاستمرار بعمل حملات مكثفه دوريه لرفع كفاءة الخدمات واستعادة المظهر الحضارى لشوارع الحي .