بالأسماء.. 12 مصابا في تصادم سيارتين على طريق أسيوط بالفيوم

حصلت «الوطن» على أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بالفيوم قبل قليل، إحداهما ميكروباص والأخرى ربع نقل، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، أمام كافيتريا «دقدق»، باتجاه أسيوط، وذلك بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 12 شخصاً، بينهم قائد السيارة النقل، من محافظة المنيا، و11 آخرين من ركاب السيارة الميكروباص، وجميعهم من محافظة الفيوم، فيما هرعت 6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث قامت بنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

إصابات خطيرة لسائق الربع نقل

وأسفر حادث تصادم السيارتين، عن إصابة طارق عبد الحكم عبد الحكيم، 32 سنة، سائق السيارة الربع نقل، مقيم بمحافظة المنيا، باشتباه كسر بالضلوع والصدر ونزيف داخلي بالبطن وكدمات بالجسم.

إصابات بسيطة ومتوسطة للآخرين

كما تسبب حادث تصادم سيارتين، في إصابة أحمد عبد اللطيف سيد، 19 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد راضي عبد الغفار، 26 سنة، بجرح في الساعد الأيمن واشتباه كسر، ومصطفى جمعة عويس، 23 سنة، بجرح بالساعد الأيمن واشتباه كسر وكدمات بالرأس، وحمادة خميس عويس، 19 سنة، بجرح بالجبهة ونزيف بالأنف وكدمات بالرأس، ومنصور محمد معوض، 21 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

11 مصاباً من محافظة الفيوم

كما أصيب محمد صلاح عبد السميع، 17 سنة، بكدمة شديدة وجرح بالقدم اليسرى حوالي 5 سم، وشريف عزت عبد الرحمن، 34 سنة، باشتباه كسر بالقدم اليمنى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وزياد سيد علي، 21 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد سيد علي، 20 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وغريب جابر سلومة، 17 سنة، باشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات بالجسم، ومحمود شعبان عطية، 26 سنة، باشتباه إصابة بالكتف الأيمن وكدمة بالساقين، وجميعهم يقيمون بمحافظة الفيوم.

نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، بواسطة 6 سيارات إسعاف، كما تحرر المحضر اللازم، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.