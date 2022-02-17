جابر القرموطي يقدم «مانشيت» عبر فضائية «cbc» (فيديو)

يستعد الكاتب الصحفي والإعلامي جابر القرموطي لتقديم برنامج «مانشيت» من جديد خلال الأيام المقبلة.

ونشرت فضائية «cbc» برمو البرنامج الجديد الذي سيقدمه القرموطي، الذي سيتناول تاريخ الصحافة المصرية وأبرز ما يٌنشر في الصحف والمجلات المصرية.

برامج القرموطي

وقدم القرموطي عددًا من البرامج أبرزها مانشيت الذي ظل يقدمه لسنوات عبر شاشة إحدى الفضائيات الخاصة، وانتقل بعدها لعدد من القنوات.

وكان القرموطي قد أجرى حوارًا مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج «كلام الناس» المذاع عبر فضائية «mbc مصر» وأكد خلال اللقاء أنه يتمنى تقديم برنامج مع الناس مرة أخرى: «أتمنى أعود للعمل وتقديم برنامج عن الناس في الشارع».

وحكى القرموطي عما قابله خلال العام الماضي2021، ووصفه بأنه كان عامًا قاسيًا عليه، وحبس دموعه معتبرًا أنها كانت بمثابة «سنوات» وليس سنة واحدة.

2021 الأصعب في حياة القرموطي

وأشار القرموطي أن أصعب أيام هذه السنة كان يوم 15 ديسمبر، لافتًا أنه يتطلع إلى بداية مرحلة جديدة رغم أنه وصل إلى سن الخمسين، معربًا عن حزنه لبيعه بعض المقتنيات الشخصية من أجل الحياة.

يٌذكر أن القرموطي كان قد انضم لمطربي الراب طرح أغنية راب بعنوان «ست فوق الأربعين» بداية العام الماضي وتسببت في وقوع جدل كبير وقتها.