قرارات مهمة من «الأعلى للجامعات» بعد قليل بشأن الفصل الدراسي الثاني

يجتمع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد قليل، برؤساء الجامعات الحكومية، بحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، وذلك في اجتماعه الدوري لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتعليم الجامعي، أبرزها الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2021/2022، المقرر انطلاقه السبت المقبل 19 فبراير الحالي، إلى جانب إصدار عدد من القرارات تتعلق بالتيرم.

تواصل إعلان نتائج الترم الأول

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة، إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2021/2022، التي انتهت مطلع الشهر الحالي، خاصة للكليات التي أدت امتحانات الفصل الدراسي الاول إلكترونيا أو ورقيا بنظام البابل شيت، والكليات والشعب الدراسية ذات الأعداد القليلة، حيث أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، الاستمرار في إعلان نتائج الامتحانات حتى منتصف الشهر المقبل.

انتهاء تجهيزات الفصل الثاني

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا لـ«الوطن»، انتهاء الاستعدادت والتجهيزات المتعلقة بالفصل الدراسي الثاني، حيث جرى التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، ومتابعة استمرار خطط التطعيمات ضد فيروس كورونا.

وأشار إلى الانتهاء من إعلان جداول المحاضرات والسكاشن، وجار حاليا إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، والمقرر الانتهاء من إعلانها بحد أقصى منتصف الشهر المقبل.

مواصلة إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول في الأقصر

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد محجوب، رئيس جامعة الأقصر، استمرار إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لمختلف الكليات، موضحا أنّه جرى الانتهاء من الاستعدادت الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي.