اليوم.. اجتماع الأعلى للجامعات لمراجعة الاستعدادات النهائية للفصل الدراسي الثاني

يعقد اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالدعبد الغفار، بحضور رؤساء الجامعات الحكومية اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بشأن التعليم الجامعي، وأبرزها مراجعة الاستعدادات النهائية للفصل الدراسي الثاني 2021-2022، ومع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومتابعة خطط التطعيمات وإجراءات التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية.

الجامعات: التشديد تطبييق إجراءات كورونا خلال التيرم الثاني

وأكد الدكتو مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات خاصة إلى «الوطن» على الالتزام الكامل بقرارات الأعلى للجامعات الحكومية في المواعيد المقررة لإنطلاق العام الدراسي الجاري، لافتا إلى أنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من حيث إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول و إجراء عمليات التعقيم و التطهير للمنشآت الجامعية أول بأول، بجانب التأكيد على ضرورة الإسراع في إعلان نتائج الكليات المختلفة.

الالتزام بخطة المجلس الأعلى للجامعات

وأوضح الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، على الالتزام الكامل بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات فيما يتعلق بموعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري بـ 19 فبراير، وكذلك المواعيد الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني، لافتا إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وتواصل الجامعات الحكومية والخاصة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022، خاصة للكليات ذات الكثافات القليلة والتي أدت امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيا أو بنظام الاختبارات الموضوعية «بابل شيت».