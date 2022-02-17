الإسكان تخطط لاستراتيجية دعائية للترويج لموقع التجلي الأعظم باحترافية

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة الوطنية المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بشأن مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، بحضور ممثلي الجهات المعنية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير مدينة سانت كاترين، الواقعة جنوب سيناء وسط سلسلة جبال، أشهرها جبل موسى، الذي كلم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه، أثناء عودته إلى مصر من مدين، وكذا جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين الأثري، والذى يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم.

خطة دعائية للترويج لموقع التجلي الأعظم باحترافية

وأكد وزير الإسكان، ضرورة وضع خطة دعائية وإعلامية بشكل احترافي ومكثف، للترويج للمشروع على المستوى العالمي وباللغات المتعددة، وإعداد مواد فيلمية ودعائية لتوضيح الجوانب الروحانية والتاريخية والبيئية والطبيعية للمكان، حيث سيتم تشكيل مجموعة عمل متخصصة من أعضاء اللجنة، لوضع الخطة، والتأكيد على وضع خطة لإدارة التنمية بعد الانتهاء من تنفيذ المشروعات، بما يضمن استدامة أعمال التنمية، وتنفيذ أعمال الصيانة، للحفاظ على المشروعات فى أفضل حال بما يتلاءم مع المكانة الروحانية التى تتمتع بها مدينة سانت كاترين، وسيتم أيضا تشكيل مجموعة عمل متخصصة من أعضاء اللجنة، لوضع الخطة، ومتابعة جهود العمل، وعرضه على اللجنة الوطنية.

وأكد الوزير أنّ الاعتبارات البيئية هي العنصر الحاكم في تنفيذ أعمال التطوير، والمشروع ينسجم ويتسق مع البيئة المحيطة، حيث يتم استخدام خامات من البيئة المحيطة، وإشراك المجتمع المحلي في عملية التطوير، لتحقيق التنمية المستدامة، كما يشمل التطوير رفع كفاءة العمران القائم بمدينة سانت كاترين.

وأضاف أنّ جميع تصميمات المباني والمنشآت الجاري تنفيذها في مشروع التطوير، متوافقة مع البيئة، حيث يهدف مشروع التطوير إلى حماية البيئة الطبيعية في مدينة سانت كاترين، والحفاظ على الطابع البيئي والبصري للطبيعة البكر، بما يؤهلها لتكون مقصدا عالميا للسياحة الروحانية

تطوير موقع التجلي الأعظم

وأشار وزير الإسكان، إلى أنّه جار حاليا تنفيذ 14 مشروعا لتطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، حيث يتولى الجهاز المركزي للتعمير تنفيذ المشروعات، وبتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهناك فرق عمل من الوزارة تتابع تنفيذ تلك المشروعات بشكل مباشر، وتشمل «إنشاء مركز الزوار الجديد - إنشاء ساحة السلام - إنشاء النزل البيئي الجديد (الامتداد) - إنشاء الفندق الجبلي - تطوير النزل البيئي مصر سيناء - إنشاء المجمع الإداري الجديد - إنشاء المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة - تطوير المنطقة السياحية - تطوير وادي الدير - مشروع درء أخطار السيول - إنشاء شبكة الطرق والمرافق وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع بمسار المشاة الرئيسي بوادي الأربعين - تطوير منطقة إسكان البدو - تطوير مركز البلدة التراثية - إنشاء المنطقة السياحية الجديدة بالاسباعية)، مشددا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ بأعلى جودة، مع المتابعة المستمرة من قبل الاستشاري لجميع مراحل التنفيذ والتشطيب.

مزار روحاني على جبال الوادي المقدس

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنّ المشروع يهدف إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، وذلك في ضوء المكانة العظيمة التي تتمتع بها مدينة سانت كاترين، وتمثل مقصدا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، إلى جانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقي المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب، موضحا أنّ الموقع الفريد من نوعه على مستوى العالم، والذي تجلى فيه المولى عز وجل، هو موقع مشترك لجميع أتباع الديانات السماوية الثلاث.