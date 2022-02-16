هل شقق دار مصر لها حصة في الأرض؟.. «الإسكان» توضح

انطلق، أمس الثلاثاء، التسجيل والتقديم لحجز وحدات مشروعات سكن مصر، ودار مصر، وجنة، وكذلك سداد كل من مقدم جدية حجز الوحدات السكنية، والذي يمتد حتى 8 مارس 2022، وعليه قد يتساءل البعض عن أحقية المتقدم في حالة حصوله على الوحدة بأن يكون له حصة من الأرض التي شيدت عليها الوحدة.

ووفقا لكراسة الشروط الخاصة بحجز وحدات دار مصر التي أقرتها وزارة الإسكان، فإن الوحدة السكنية لها حصة من الأرض تعادل نسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى.

الشروط العامة للحصول على الوحدات

وأوضحت الإسكان بعض الشروط العامة للحصول على الوحدات، ومن بينها أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة/ الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير ضمن مشروعات برنامج الإسكان الإجتماعي.

كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسئولا جنائيا ومدنيا، ويحق للصندوق أو الجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقهما.

وحدات دار مصر

وطرحت الإسكان مشروع دار مصر في سبع مدن (السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر) بمساحات تتراوح ما بين 100 م2 إلى 150 م2، بمقدم جدية حجز يبلغ 60 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.