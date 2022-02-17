مدرستا «الروضة» و«نجا» تفوزان بمسابقة أوائل الطلبة بمطروح

تابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، يرافقه إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام، نهائيات مسابقة أوائل الطلاب لجميع المراحل التعليمية بقاعة المؤتمرات في ديوان عام مديرية تعليم مطروح، في ظل منافسة كبيرة، خلال فعاليات المسابقة بين الطلاب من مختلف المدارس في الإدارات التعليمية المختلفة.

أوائل الطلبة الابتدائية والإعدادية بمطروح

وقال عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن فعاليات الدور النهائي انتهت بفوز فريق مدرسة الروضة بمسابقة أوائل الطلبة الابتدائية الخاصة بالمركز الأول على مستوى المحافظة، بعد تفوقها في اللحظات الأخيرة على فريق مدرسة الضبعة البحرية الابتدائية؛ كما حصد فريق الروضة الإعدادية المركز الأول، بعد تنافس قوي مع مدرسة خديجة بنت خويلد الإعدادية بنات، التابعة لإدارة الحمام.

مدرسة الشهيد «محمد نجا» تفوز بالمرحلة الثانوية

واقتنص فريق مدرسة الشهيد «محمد نجا سعد» الثانوية بنات، التابعة لإدارة مطروح التعليمية، المركز الأول بعد تنافس علمي مع فريق مدرسة الخليل إبراهيم الثانوية المشتركة، التابعة لقطاع البنجر التعليمي.

وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح المدارس المتميزة التي صعدت لنهائي المسابقة، خاصة مدارس قطاع البنجر التعليمي وإدارة الضبعة؛ مؤكدا على أن الطلاب حققوا استفادة كبيرة من المشاركة بمراحل المسابقة حتى الوصول للنهائي، من خلال التنافس الشريف لتحقيق التميز العلمي، وتبصيرهم بجهود الدولة في تحقيق منظومة التنمية الشاملة بجميع محافظات الجمهورية.

روح تعاون وتنمية القدرات بمسابقة أوائل طلبة مطروح

وأوضح وكيل الوزارة للطلاب إيجابيات المشاركة في مسابقة أوائل الطلاب، في خلق روح التعاون وصقل وتنمية قدراتهم التحصيلية في المواد الدراسية، بالإضافة إلى حصولهم على معلومات قيمة تخص المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة من أجل خلق حياة كريمة للمواطن، وهو ما ساهم بشكل كبير في خلق الوعي الوطني لدى الطلاب.

نجاح مسابقة أوائل الطلبة

وأشاد وكيل الوزارة بالتعاون المثمر مع حزب مستقبل وطن، مشيدا بالنجاح المبهر للمسابقة في كل مراحلها، والتي خلقت تنافسا ثقافيا بين الطلاب في جميع الإدارات التعليمية؛ مؤكدا على أنها جاءت للنهوض بالعملية التعليمية من أجل إعداد أجيال من الطلاب الفائقين والموهوبين والقادرين على تحمل المسئولية، والاعتماد عليهم في المستقبل لبناء مصر الحديثة.