«فولكس فاجن»: زيادة إنتاج السيارات في النصف الثاني من 2022

قال هيربرت دييس، الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات، إن الشركة تتوقع استمرار الضرر الناجم عن النقص في أشباه الموصلات هذا العام، رغم أنها ستتمكن من زيادة الإنتاج في النصف الثاني من العام.

وأضاف «دييس» في بيان، أن وضع العرض يتحسن، لكن في عام 2022 لن نتمكن من تصنيع جميع السيارات التي يمكننا بيعها، لكننا نرى فرصا لمزيد من الزيادات في الإنتاج، وخاصة في النصف الثاني من العام.

تضرر شركات صناعة السيارات

وأشار دييس، إلى أن شركات صناعة السيارات تضررت في جميع أنحاء العالم من نقص أشباه الموصلات الناجم عن اضطرابات سلسلة التوريد، بسبب جائحة COVID-19، وكذلك الطلب المتزايد على أشباه الموصلات في الشركات الإلكترونية الاستهلاكية.

وتابع أن تعديلات القدرة ستكون ضرورية أيضًا على المدى المتوسط، لافتا إلى أن توريد الرقائق كان التحدي الرئيسي الوحيد في الوقت الحالي، إذ بيعت بالفعل أفضل الموديلات من علاماتها التجارية الفاخرة طوال عام 2022 بالكامل، في حين أن شركات الشاحنات لديها أيضًا دفاتر طلبات ممتلئة جيدًا.

بناء مصنع جديد في مارس

وتقرر فولكس فاجن المكان الذي ستبني فيه مصنعًا جديدًا للسيارات الكهربائية بحلول نهاية مارس، وتخطط لزيادة الإنتاج الإجمالي في النصف الثاني من عام 2022 على الرغم من نقص الرقائق، من المتوقع أن يستمر هذا العام.

وانخفض سعر سهم فولكس فاجن في الربع الأخير من عام 2021، لكنه تعافى جزئيا في الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع بشكل طفيف من 187.8 يورو (213.81 دولارًا) عند الافتتاح إلى 188.14 يورو.

إنتاج 330 ألف سيارة

وقال مجلس العمل، إن فولكس فاجن أنتجت 330 ألف سيارة أقل مما كان مخططا له في مصنع فولفسبورج العام الماضي بسبب نقص أشباه الموصلات، مع خروج أقل من 400 ألف مركبة من خط الإنتاج.