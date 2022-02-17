حمو بيكا يوجه رسالة للمتنمرين: أنا برضه بحبكم وهفضل شايلكم على دماغي

كشف مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا عن تطورات حالته الصحية، بعد دخوله المستشفى منذ أيام، حيث يعاني من مرض مناعي نادر يطلق عليه «كرونز أو داء كرون»، وهو مرض متعلق بالأمعاء وتظهر أعراضه مع حالات الزعل والحزن.

حمو بيكا يوضح تطورات حالته الصحية

كتب «بيكا»، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «أنا بجد حابب أشكركم على دعواتكم ليا في مرضي ووقفتكم معايا دي، بجد أنا بحبكم جدا من كل قلبي، أنا بيكم مكمل وهكمل لآخر نفس فيا»، مضيفا: «أنا الحمد لله بقيت أحسن بكتير، وأدعولي ربنا يفكها عليا وأقدر أسعدكم كمان وكمان، دمتم سند وضهر ليا».

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وبشأن المتنمرين عليه، قال: «حابب أوجه رسالة للناس اللي مش بتحبني وكانت شمتانة وبتتنمر عليا، أنا برضه بحبكم وهفضل شايلكم على دماغي من فوق، وربنا ما يجعل عندكم أي مرض وأي حاجة وحشة أبداً ويديكم على قد نيتكم وقلبكم يا رب ويديكم كل الرزق، بحبكم كلكم».

سبب مرض حمو بيكا

أصيب حمو بيكا بمرض نادر، وكان السبب وراء تدهور حالته الصحية، منع نقابة المهن الموسيقية له من الغناء، وأنهار «بيكا» عقب ظهوره مع الإعلامية ياسمين عز الدين، قائلا: «أنا ممكن أعتزل حالا ومش عايز أدخل امتحانات النقابة تاني، علشان كل ما بدخل بسقط، أنا عايز أغني وآكل عيش، فيه افترا وظلم واقع عليّ، ولازم أظهر الحق، حرام عليكم أنا هموت وكفاية ظلم».

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وبعد الإعلان عن مرضه، انقسمت الآراء ما بين جمهور تمنى له الشفاء العاجل، وطلب من هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية أن يسمح له بالرجوع مرة أخرى إلى الغناء، وأخرين تنمروا عليه في مرضه، بعد انتشار صورته في أحد المستشفيات بالقاهرة.