تفاصيل مرض حمو بيكا.. «بيزيد مع الزعل»

أراد عدد من المتابعين معرفة تفاصيل مرض حمو بيكا الذي كشفه بعد التنمر عليه، عقب انتشار صورته بأحد المستشفيات بالقاهرة، بعد انهياره بالبكاء خلال حلقته مع الإعلامية ياسمين عز.

تفاصيل مرض حمو بيكا

تفاصيل مرض حمو بيكا ، حيث يعاني من مرض مناعي نادر يطلق عليه «كرونز أو داء كرون»، وهو مرض متعلق بالأمعاء ويتزايد مع حالات الزعل والحزن كما أعلن بيكا عقب ظاهرة التنمر التي لازمته.

بداية مرض حمو بيكا

انهار حمو بيكا عقب تواجده مع الإعلامية ياسمين عز الدين، عند حديثه عن نقابة المهن الموسيقية، والتي جعلته مستاءا لما يحدث معه وفقا لتصريحاته،: «أنا ممكن أعتزل حالا ومش عايز أدخل امتحانات النقابة تاني، علشان كل ما بدخل بسقط، أنا عايز أغني وآكل عيش، فيه افترا وظلم واقع عليّ، ولازم أظهر الحق، حرام عليكم أنا هموت وكفاية ظلم».

القصة كاملة لأزمة حمو بيكا

وبعد الحلقة مباشرة، قام مسؤولو صفحة حمو بيكا بنشر صورة له وهو ممتد على سرير بأحد مستفشيات القاهرة، طالبا الدعاء له.

وانتاب حمو بيكا حالة من التنمر عقب انتشار صورته ممتدا على سرير بأحد المستفشيات بالقاهرة، ساخرين من انتفاخ بطنه.

وأعلن حمو بيكا أنه يعاني من مرض مناعي نادر قد يتسبب في وفاته، وهو ما يجعل بطنه بهذا الحجم، واسمه «كرونز أو داء كرون».

وأوضح بيكا أن هذا المرض يتزايد كلما شعر بالزعل أو الحزن، مطالبا أن يتركه الجميع بحاله.

وأوضح مدير أعمال حمو بيكا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن بيكا حالته مستقرة الآن، ولم يجلس بالمستشفى سوى ليلة واحدة، وعاد لمنزله باليوم التالي.

وكانت شرارة أزمة انهيار حمو بيكا بسبب قرارة نقابة المهن الموسيقية بإيقافه عن الغناء حتى ينجح باختبارات النقابة.