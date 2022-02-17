انقطاع المياه عن 14 منطقة في القاهرة السبت المقبل لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب في القاهرة، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، انقطاع المياه السبت المقبل عن عدة مناطق في محافظة القاهرة، نظرا لأعمال تغيير محابس محطة مياه مسطرد.

«مياه الشرب» تحدد أماكن انقطاع المياه في القاهرة

وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة في بيان رسمي لها، انقطاع المياه عن مناطق «المطرية - عين شمس الشرقية - عين شمس الغربية - الشيراتون - الكلية الحربية - الملتقى العربي - الحجاز ومتفرعاته - ميدان الإسماعيلية - جامع الفتح ومتفرعاته - ميدان تريمف - شارع البترول - الهايكستب - وفريد سمكية ومتفرعاته - منطقة النزهة الجديدة».

عدد ساعات انقطاع المياه

وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنّه سيتم قطع المياه عن هذه المناطق يوم السبت المقبل الموافق 19 من شهر فبراير الحالي، لمدة 12 ساعة بداية من الساعة 10 صباحا وحتى تمام الساعة 10 من مساء نفس اليوم.

تدبير سيارات مياه صالحة للشرب

وأوضحت شركة مياه الشرب في القاهرة، انّها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب، على أن تكون هذه السيارات موجودة في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، وحال طلب الشركة للسيارات يمكنهم الاتصال على الخط الساخن 125 من أي هاتف أرضي.