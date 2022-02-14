موعد اختبارات المتقدمين للتعيين بـ«مياه الشرب».. محاسبين وتنمية إدارية

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، الأربعاء المقبل 16 فبراير، موعدا لإجراء الاختبار التحريري، للمتقدمين لمسابقة شغل وظيفة «محاسب وتنمية إدارية»، المطابقين لشروط الإعلان رقم 4 لسنه 2021، بمقر كلية التجارة جامعة الزقازيق، في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

إجراءات يجب اتباعها لشغل وظيفة محاسب وتنميه إدارية

طالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جميع المتقدمين للاختبارات التحريرية، لمسابقة وظيفة «المحاسبين وتنمية إدارية»، سداد مبلغ 50 جنيها بخزينه الفرع التابع إليه «رسوم دخول الاختبار التحريري»، مع إحضار إيصال السداد يوم الاختبار، وإحضار أصل شهادة المؤهل الدراسي، وبطاقه الرقم القومي، حتى لا يتم استبعاد المتقدم.

الشروط المطلوبة للمتقدمين للمسابقة

كشفت الشركة، عن الشروط المطلوبة للمتقدمين للمسابقة على النحو التالي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، وشعبة إدارة أعمال لوظيفة أخصائي تنمية إدارية.

- أن يكون المتقدم من خريجي إحدى الجامعات الحكومية المصرية، عدا الحاصلين على المؤهل بنظام التعليم المفتوح.

- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الشرقية، ومثبت ذلك في بطاقة الرقم القومي.

- أن لا يزيد عمر المتقدم عن 32 عاما في تاريخ نشر الإعلان.

- تقدير عام جيد على الأقل.

- أن يقبل المتقدم العمل بديوان عام الشركة بالزقازيق أو أحد فروع الشركة حسب حاجة العمل.

- أن يجتاز الاختبار التحريري.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تعقد عقب اجتياز الاختبار التحريري.