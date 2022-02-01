وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.. فرص لجميع المؤهلات

زادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، عن وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إذ أعلنت الشركة، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، عن فتح باب التقدم لبعض الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، بنظام التعاقد من المقيمين بالمحافظة.

وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية

للمهتمين والباحثين عن الوظائف الشاغرة، ترصد «الوطن»، وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وفق للموقع الرسمي للشركة، التي أشار إلى موعد التقديم للوظائف، وأنواعها، والشروط، وخطوات التقديم.

وبحسب ما نشر على موقع الشركة، فإن مدة الإعلان عن الوظائف الشاغرة 15 يوما، تبدأ من اليوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير الجاري، الساعة 12 ظهرًا، حتى 12 يوم الثلاثاء، الموافق 15 من نفس الشهر.

والوظائف المطلوبة، لحملة المؤهلات العليا، والفوق متوسطة، والمتوسطة، والأدنى من المتوسطة.

طبيعة الوظائف الشاغرة وشروط التقدم

جاءت وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، كالآتي:

- مهندس ثالث «ميكانيكا، كهرباء، مدني»، بشرط أن يكون حاصلا على بكالوريوس هندسة، أقسام: ميكانيكا، كهرباء، مدني، ومقيدا بنقابة المهندسين، ويفضل مدة الخبرة 5 سنوات في المجال.

- مهندس ثالث تكنولوجيا معلومات، حاصل على بكالوريوس الهندسة الإلكترونية، شعبة هندسة وعلوم الحاسب الآلي، ويشترط ألا تقل الخبرة عن سنتان في مجال العمل.

- فني تشغيل رابع مياه أو صرف، حاصل على دبلوم صناعي متوسط، أو فوق متوسط شعبة ميكانيكا أو كهرباء أو أعمال صحية.

- سائق خامس سيارة حاصل على إعدادية، أو ابتدائية او محو أمية، ولديه رخصة قيادة أولى أو ثانية.

- سائق خامس معدات ثقيلة، حاصل على إعدادية أو ابتدائية أو محو أمية، لديه رخصة قيادة معدات ثقيلة.

- عامل سادس تشغيل وصيانة، حاصل على إعدادية أو ابتدائية أو محو أمية.

شروط عامة بشأن نظام العمل

يشترط في المتقدم، اتباع الآتي:

- الإقرار بقبول العمل بنظام 3 ورادي.

- شغل الوظيفة وفق لبطاقة الوصف الوظيفي.

- من أبناء محافظة القليوبية، وذلك مثبت ببطاقة الرقم القومي يوم الإعلان، ولا يلتفت إلى تغيير محل الإقامة بعد هذا.

- ألا يتجاوز عمر المتقدم لجميع الوظائف سن 35 عاما، ما عدا السائقين فيكون الحد الأقصى للعمر 40 عاما.

- بالنسبة للذكور يفضل أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- بالنسبة للإناث، يجب تأدية الخدمة العامة.

- اجتياز المتقدم للامتحان التحريري والشفوي للوظيفة، وتكون أولوية التعاقد فيها تدريجيا، وبحسب الأسبقية الواردة بالتر تيب النهائي لنتيجة الامتحان.

المستندات المطلوبة

حدد الإعلان، بعض المستندات المطلوبة من الراغبين في التقدم إلى وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، كالآتي:

- بطاقة الرقم القومي أصل وصورة.

- شهاد ميلاد مميكنة أصل وصورة.

- أصل شهادة أداء الخدمة العسكرية.

- المؤهل الدراسي حسب الوظيفة.

- شهادة الحصول على جرعتين من لقاح كورونا.

- بالنسبة للمهندسين، إحضار صورة من شهادة عضوية النقابة والكارنيه سارية، وصور من شهادات الخبرة.