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محمود مسلم

الحكومة تنفي إصدار قرار يحدد طريقة أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 

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الوطن
10:55 ص | الخميس 17 فبراير 2022
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار رسمي يحدد طريقة أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على أنه لا صحة لتحديد طريقة أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات رسمية بهذا الشأن حتى الآن، مُوضحةً أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي عقب انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، للإعلان بشكل رسمي عن كل تفاصيل وإجراءات أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021/2022، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

استمرار التسجيل الإلكتروني

وفي سياق متصل، يواصل طلاب شهادة الثانوية العامة، التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة، حيث يستمر تسجيل الاستمارة الإلكترونية حتى 24 فبراير الجاري، وسيتم عقد امتحانات الثانوية العامة وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021/2022، حيث تعقد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، بداية من السبت الموافق 11 يونيو 2022، بينما تعقد امتحانات الدور الثاني اعتباراً من يوم السبت الموافق 13 أغسطس 2022 المقبل.

أرقام الشكاوى

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة «moe.gov.eg»، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء «01155508688 - 01155508851» على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني «rumors@idsc.net.eg».

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