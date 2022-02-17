العثور على جثة مجهولة لمسن بجوار المعبد اليهودي في مصر الجديدة

تكثف مباحث القاهرة من جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة لمسن بجوار المعبد اليهودي بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري لبيان سبب وتوقيت الوفاة، وهل توجد شبهه جنائية من عدمه، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وكشف هوية صاحب الجثة، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة مصرالجديدة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة في أحد الشوارع بجوار المعبد اليهودي، وبالانتقال تبين العثور على جثة مجهولة لمسن في العقد السادس من العمر، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة، كما تبين عدم وجود أيه مستندات تدل على هوية المتوفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة رضيع في صندوق قمامة بالشرابية

وفي سياق آخر، تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة رضيع داخل كيس بلاستيك أسود اللون، ملقى داخل صندوق قمامة بدائرة قسم شرطة الشرابية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة، وطلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة بمنطقة العثور على الجثة تمهيدا لتفريغها للوصول للشخص ملقي الجثة في صندوق القمامة.