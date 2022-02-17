مشاهد مسلسل «أبو العروسة 3» تتصدر تريند موقع الفيديوهات «يوتيوب»

تصدّرت مشاهد مسلسل «أبو العروسة»، في الجزء الثالث «تريند»، موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، كما حققت المشاهد العديد من ردود الأفعال الإيجابية، وذلك بسبب ما تضمنه من مشاهد إيجابية خلال أحداث الحلقة 135.

وتفاعل العديد من متابعي مسلسل «أبو العروسة 3»، مع أحداث العمل بشدة، متطلعين للتعرف على ما هو قادم من أحداث خاصًة بعد اكتشاف «هاجر»، وهي الشخصية التي تجسدها الفنانة «كارولين عزمي»، خيانة زوجها لها قبل الزفاف بساعات.

أحداث الحلقة 135 من مسلسل «أبو العروسة 3»

وعكست الحلقة 135 من مسلسل «أبو العروسة 3»، دور الأب في حياة أبنائه، إذ حاول «عبد المجيد»، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان سيد رجب، أنّ يخرج «هاجر»، ابنته من اكتئابها بعد طلاقها قبل الزفاف بساعات قليلة، حيث رافقها إلى مدينة الملاهي لكي يحسن من نفسيتها.

«عبد المجيد» يساند ابنته «هاجر» في محنتها

وفي مشهد جمع «هاجر»، بشقيقتها ووالدها، حاولت «هاجر»، أن تلوم نفسها، على ما يحدث لها من مشكلات عديدة، ولكن والدها لم يدعها تفعل ذلك، وحاول أن يهون عليها، حيث قال لها «عبد المجيد»: «الفحم والألماظ من نوع واحد وهم الكربون بس المعدنين مختلفين.. الفحم ضعيف ووحش، أما الألماظ يتقاس بيه أي صلابة في العالم»، وتابع: «وأنا بناتي ألماظ أي حاجه تقف قصادهم يكونوا أقوياء مش فحم»، وهو المشهد الذي اجتمع متابعي هذا العمل الدرامي على إيجابيته.

وتحاول أم العروسة التي تقوم بتجسيد شخصيتها الفنانة القديرة «سوسن بدر»، تهدئة نفسها، والتخفيف عن ابنتها «هاجر»، واحتوائها دائمًا من خلال عدة مشاهد تُظهر حنان الأم على ابنتها واحتضانها في أوقات ضعفها.

مواعيد عرض مسلسل «أبو العروسة 3»

يذكر أن مسلسل «أبو العروسة 3»، يتم عرضه أسبوعيًا من يوم السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على شاشة «dmc»، على أن تتم إعادته في تمام الساعة الثانية صباحًا، والإعادة الثانية تكون في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا.