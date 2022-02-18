«التضامن»: 4 أنواع للرعاية البديلة مقترحة في مشروع القانون

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي، على توفير الرعاية البديلة، وذلك من خلال التعدد في أنواع الرعاية البديلة المقترحة في مشروع قانون الأسر البديلة، حتى تتوافق مع كل حالات الأطفال وإلزام القائمين بتقديم الرعاية بالتدرج التالي:

الرعاية البديلة الأسرية

- الأسرة الممتدة.

- الأسر الكافلة.

- الأسر البديلة.

- الأسر المتخصصة.

الرعاية البديلة الشبه أسرية

البيوت ذات الحجم الصغير.

البيوت الآمنة.

بيوت الأم والطفل.

الرعاية البديلة المؤسسية

مؤسسات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.

مؤسسات الأطفال المعرضين للخطر.

مركز التصنيف والتوجيه والإرشاد النفسي.

برامج الرعاية اللاحقة للخريجين

الإعداد والتأهيل للرعاية اللاحقة.

الرعاية اللاحقة.

وأوضح مقترح مشروع قانون الأسر البديلة، أنه تم استحداث مرحلة الإعداد والتأهيل للرعاية اللاحقة والتي تبدأ منذ بلوغ الطفل من سن 7 سنوات، ثم استحداث الرعاية اللاحقة والتي تبدأ عند بلوغ سن 18 سنة وحتى 26 سنة، حيث يتم تخصيص مكان مستقل تماما للرعاية اللاحقة ينفذ به برنامجا للرعاية اللاحقة للأبناء الموجودين بها، ويلحق بها الشباب البالغين من العمر ثمانية عشر عاما.

وأوضحت نيفين القباج وزيرة التضامن، في بيان، أن الوزارة أطلقت المسودة الأولى للمشروع للحوار المجتمعي، موضحة أن الرعاية اللاحقة تعني خروج الأطفال من المؤسسات إلى الحياة شبه المستقلة حتى تصل إلى كل أنواع الاستقلال بعد سن 21، مشيرة إلى أن مشروع القانون طرح البدائل المختلفة للرعاية اللاحقة، وحوكمة المنظومة.

الرقابة على التبرعات الخاصة بالأطفال

وأكدت «القباج»، خلال جلسة الحوار المجتمعي لمناقشة مسودة القانون أن كل بيانات الأطفال الموجودين بالمؤسسات يتم عمل دراسة حالة لهم، في إطار قاعدة بيانات مصنفة بحالة الطفل التعليمية الصحية والنفسية، مشيرا إلى أنه سيتم الرقابة على التبرعات الخاصة بالأطفال وضمان أن يكون لهؤلاء الأطفال مصدر دخل بعد التخرج، وإعداد الطفل منذ 7 سنوات وتهيئته للحياة شبه المستقلة ثم الحياة المستقلة.