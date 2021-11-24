ما هو سن الطفل عند تقدم الأسرة البديلة لكفالته؟.. «التضامن» تجيب

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن السن المناسب لكفالة الطفل داخل الأسر البديلة، يكون بعد تجاوز سن الطفل ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أنه يتم استقبال الأطفال المعثور عليهم من سن يوم وحتى سنتين ورعايتهم طبقا لمنظومة الصحة، جاء ذلك ردا على سؤال إحدى الأسر، على الموقع الرسمي للوزارة، حول السن المناسب لكفالة الطفل.

12 ألفا و400 طفل وطفلة مكفولون بأسر بديلة

وأشارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي في تقرير لها، إلى أن عدد الأطفال في الأسر البديلة الكافلة بلغ 12 ألفا و400 طفل وطفلة، بينما بلغ عدد الأطفال المستفيدين من الاستضافة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية 10 آلاف و800 طفل وطفلة قاطنين في 516 مؤسسة رعاية.

تسهيل إجراءات كفالة الأطفال في أسر «شبه طبيعية»

ولفتت إلى أنه يتم العمل على تسهيل إجراءات كفالة الأطفال كريمي النسب في أسر «شبه طبيعية» لتوفر لهم بيئة أسرية توليها الاهتمام والرعاية، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي حددت عددًا من الإجراءات لإصلاح منظومة الرعاية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من خلال دعم منظومة الأسر البديلة الكافلة التي يتم تطويرها في الوقت الحالي.

شروط كفالة الأطفال بالأسر البديلة

- أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريين.

- أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء علي بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية والمؤسسة الأهلية المختصة، وألا تقل سن كل منهما عن واحد وعشرين سنة ولا تزيد على ستين سنة.

- الحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في حالة رغبة الأسرة في رعاية أكثر من طفل ويجوز للجنة المحلية للأسر البديلة الإعفاء من هذا الشرط طبقاً لما يسفر عليه البحث الاجتماعي.