وزير الكهرباء: مصر تدعم السودان بتلبية كافة احتياجاتها من قطاع الطاقة

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والاقتصاد الوطني بالسودان، و«محمد إلياس»، سفير السودان بالقاهرة، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين ومتابعة خطوات رفع القدرة الكهربائية المنقولة ويجرى حاليًا العمل على زيادة القدرة المنقولة بين مصر والسودان لتلبية كافة الاحتياجات السودانية من الكهرباء.

وأشاد الدكتور شاكر بالعلاقات السياسية المتميزة بين مصر والسودان مشددا على تقوية ودعم وترسيخ تلك العلاقات.

إنجازات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

واستعرض «شاكر»، إنجازات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مؤكداً الاهتمام بنشر استخدامات الطاقات المتجددة وأشار إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلية خلال مرحلةٍ سابقة، والجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء المصري لتأمين واستدامة الامداد بالطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية.

وأكد أنّ قطاع الكهرباء يلقى دعمًا غير مسبوقًا من القيادة السياسية للدولة التي وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي.

تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء

كما أشار إلى الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء لتحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع، وأشار خلال الاجتماع إلى الأهمية التي يوليها القطاع بمشروعات الربط الكهربائي حيث أن مصر تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية مشيراً إلى الربط القائم مع السودان الشقيق حيث يجرى حاليًا العمل على زيادة القدرة المنقولة بين مصر والسودان من 80 ميجاوت إلى 300 ميجاوات، وأكد شاكر على ضرورة سرعة نهو الأعمال بكفاءة وجودة عالية.

تلبية كافة الاحتياجات السودانية من الكهرباء

وترجع أهمية مشروع الربط الكهربائى مع السودان الشقيق إلى تلبية كافة الاحتياجات السودانية من الكهرباء لتكون بمثابة ممر لنقل الكهرباء وتصديرها من أفريقيا إلى أوروبا من خلال مصر وخاصة بعد استكمال مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا من خلال قبرص واليونان حيث يعود بالنفع على جميع الأطراف .

وأكد على الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية السودانية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة في مجالات الكهرباء والطاقة مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء قدم منحة تدريبية للكوادر السودانية في أكثر من 15 برنامجا تدريبا متنوعا.

تدريب 5300 متدرب سوداني

وتم منذ 2003 حتى الآن تدريب ما يقارب 5300 متدرب سوداني فى العديد من البرامج التدريبية المتعلقة بالكهرباء، مؤكداً على استعداد القطاع التام لتقديم كل الدعم ونقل الخبرات للأشقاء بالسودان .

وأشاد الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والاقتصاد الوطنى بالسودان بعمق العلاقات المصرية السودانية، والإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري فى تحقيقها خلال فترة وجيزة بمختلف مجالات الكهرباء وخاصة في مجال الطاقة المتجددة.

وأعرب عن رغبة بلاده في استكمال مسيرة التعاون المثمرة والبناءة بين البلدين والاستفادة من الخبرات المصرية والاستعانة بالشركات المصرية في الأعمال التنفيذية داخل السودان.

كما اعرب عن تطلع بلاده للتعاون المثمر مع قطاع الكهرباء المصري ونقل الخبرات المصرية مؤكداً على الاهتمام الكبير الذى يوليه بالتعاون مع مصر، وتوجه سفير السودان بالقاهرة بالشكر للحكومة المصرية ممثلة فى قطاع الكهرباء على الجهود المبذولة لدعم السودان الشقيق حكومة وشعباً وتحقيق التنمية الشاملة بالسودان .