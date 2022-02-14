«الكهرباء»: حريصون على مواكبة كل جديد في قطاع الطاقة النظيفة

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين الأجانب للمشاركة في إنتاج هذا القطاع من الطاقة النظيفة في مصر، نتيجة توفير الدولة كافة سبل جذب الاستثمار بهذا القطاع، موضحًا أن مصر حريصة على مواكبة كل ما هو جديد فيما يخص قطاع الطاقة النظيفة.

السيسي لديه اهتمام كبير بملف الطاقة والكهرباء

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية في النشرة الإخبارية التي عرضت على شاشة «النيل للأخبار»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه اهتمام كبير بملف الطاقة والكهرباء، ويضعه على رأس أولوياته، وهذا الأمر جعل الدولة المصرية من بين دول العالم البارزة في الاهتمام بهذا القطاع، من أجل الحفاظ على البيئة من التغيرات المناخية، مؤكدًا أنه في الوقت ذاته هناك اهتمام كبير بالحفاظ على البيئة من العوادم الضارة التي كانت تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض.

العالم يتجه إلى مسار تسلكه مصر لاستخدام الهيدروجين الأخضر

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن العالم يتجه الآن إلى نفس المسار الذي تسلكه مصر، لاستخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون، الذي يشكل خطورة على البيئة، مثلما كان يحدث من الهيدروجين الأزرق، موضحًا أن تحقيق التنمية الاقتصادية الحديثة الذي تبنته مصر، لا يعني تحقيق معدلات نمو عالية دون النظر في تحقيق العدالة الاجتماعية، أو النظر لمحدودي الدخل، بل على العكس، تحقيق العدالة الاجتماعية لها أولوية.