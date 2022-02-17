الأربعاء المقبل.. صرف مرتبات شهر فبراير 2022

تستعد وزارة المالية لصرف مرتبات شهر فبراير المقبل 2022، لنحو أكثر من 5 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، يعلمون في نحو 45 وزارة وجهة وهيئة ومصلحة ومديرية حكومية، يوم الأربعاء المقبل الموافق لـ 23 فبراير الجاري.

مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة

وتصرف وزارة المالية مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة عبر مخصصات بند الأجور في الباب الثاني من أبواب الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2021-2022 إذ يصرف عمال الوزارات والجهات والمديريات والأجهزة بالإضافة إلى الهيئات الاقتصادية من الأموال المخصصة لبند الأجور ضمن أبواب الموازنة العامة.

ووفقا لكتاب دوري صادر عن وزارة المالية بنهاية شهر ديسمبر الماضي من عام 2021 حدد مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير الحالي لتكون على مدار 5 أيام تبدأ من الأربعاء 23 فبراير على أن تنتهي من الصرف يوم الإثنين الموافق لـ 28 فبراير الجاري.

صرف رواتب العاملين في 33 وزارة وجهة

وبحسب الكتاب الدوري لوزارة المالية يصرف الموظفون والعاملين في 33 وزارة وجهة مرتبات شهر فبراير الحالي يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير، يليه صرف مرتبات العمال والموظفين في 23 وزارة وجهة يوم الخميس الموافق لـ 24 فبراير.

وتتوقف «المالية»، عن الصرف يومي الجمعة والسبت نظرا للإجازات الرسمية ثم تواصل الصرف على مدار 3 أيام أخرى من الأسبوع التالي لتبدأ في صرف مرتبات باقي الوزرات يوم الأحد الموافق 26 فبراير الحالي للعاملين في 17 وزارة وجهة حكومية على أن تصرف المرتبات الخاصة بشهر فبراير لكافة العاملين بكافة الوزرات ممن لم يتمكنوا من صرف المرتبات على مدار يومي 27 و28 من شهر فبراير يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وأشار الكتاب الدوري إلى التنبيه على كافة الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة بضرورة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي إذ أن مرتبات 5 ملايين عامل بالدولة متاحة في أي وقت اعتباراً من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة ووزارة.