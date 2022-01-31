«الضرائب»: موعد تقديم إقرارات المرتبات انتهى اليوم.. ولا نية للتمديد

انتهت المهلة التي حددتها مصلحة الضرائب المصرية، لتقديم المؤسسات والمنشآت وأصحاب الأعمال والشركات، لسداد ضريبة المرتبات عن العاملين والموظفين لديها، اليوم، ولا نية لتجديدها مرة أخرى.

قال الدكتور طلعت عبد السلام المدير الفني لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه لا نية لمد مهلة سداد ضريبة المرتبات، مؤكدا أن اليوم الاثنين، آخر موعد لسداد مستحقات الخزانة العامة، من حصيلة ضريبة المرتبات، التي تحصلها الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال، نيابة عن مصلحة الضرائب العامة، قبل توريدها إلى الخزانة العامة للدولة.

الإقرار الضريبي يقدم 4 مرات كل عام

أوضح «عبد السلام» في تصريحات لـ«الوطن»، أن كل شركة أو منشأة تجمع ضريبة المرتبات من موظفيها في كل نهاية كل شهر، على أن تورد الحصيلة إلى مصلحة الضرائب بشكل دوري كل 3 أشهر، مشيرا إلى أن إقرار ضريبة المرتبات، يقدم 4 مرات على مدار العام الواحد.

وتابع «عبد السلام»، أن الإقرار الأول يُقدم في نهاية شهر يناير من كل عام، ثم يُقدم الإقرار الثاني في نهاية شهر إبريل من كل عام، ثم يُفدم الإقرار الثالث في نهاية شهر يوليو من كل عام، وأخيرا يقدم الإقرار الرابع والأخير مع نهاية شهر أكتوبر من كل عام.

الإحالة إلى النيابة في انتظار المخالف

أكد «عبد السلام»، أن مسؤولية تحصيل وتوريد ضريبة المرتبات، تقع على عاتق أصحاب الأعمال والمؤسسات، مشيرا إلى أن العمال والموظفين بهذه المؤسسات، غير مسؤولين عن تقديم الإقرارات، باعتبار أن المنشأة أو الشركة خصمت الضريبة منهم في نهاية كل شهر.

حذر المدير الفني لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، من التهاون في تقديم الإقرارات، وعدم قيام المؤسسات والمنشآت وأصحاب الأعمال والشركات، بتقديم الإقرار الضريبي، والتسوية السنوية في مواعيدها المقررة، مشيرا إلى أن الإحالة إلى قطاع مكافحة التهرب الضريبي، تمهيدا للإحالة إلى النيابة العامة، هي العقوبات المنتظرة في حال تخلف أو تأخر الشركات المؤسسات والمنشآت وأصحاب الأعمال، عن تقديم الإقرارات، بالإضافة إلى التسوية السنوية النهائية.