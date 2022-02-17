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محمود مسلم

شهادة تقديرية لـ«أحمد سامي» لحصوله على الدكتوراه في فلسفة القوى الكهربية

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الوطن
12:56 م | الخميس 17 فبراير 2022
جانب من التكريم

جانب من التكريم

قدّم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شهادة تقديرية للدكتور أحمد سامي حسن علي، مهندس ثان ورئيس قسم بالمكتب الفني الخاص به، لحصوله على درجة الدكتوراه في فلسفة هندسة القوى الكهربية، عن موضوع «تحسين التشغيل الفني الاقتصادي لشبكات التوزيع بالنظر في تكامل المصادر المتجددة للتوليد الموزع».

دعم الكوادر الشبابية

ويعد دعم الكوادر الشبابية، سياسة قطاع الكهرباء في الآونة الأخيرة الي تركز على اختيار الكوادر الشابة، حتى تكون لها قدرة أكبر على العطاء، ولديها من الطاقة والحماس والقدرة على الابتكار، ما يدعم القطاع في مواجهة التحديات المستقبلية.

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