الداخلية تنظم حملة للتبرع بالدم: هدفنا إنقاذ المرضى والمصابين

نظمت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة الإدارة، عقب اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

رعاية المرضى

يأتي ذلك استمرارا للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، خاصة المساهمة فى رعاية المرضى.

إنقاذ حياة المرضى والمصابين

من جانبهم، أعرب القائمون على الحملة، عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني، الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.