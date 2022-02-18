«الصحة» تطلق اليوم قافلتين طبيتين بمحافظتي الشرقية والبحر الأحمر مجانا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» اليوم، للكشف والعلاج مجانا في مجموعة من التخصصات الطبية.

وحددت الوزارة في تقرير رسمي لها هذه التخصصات والتي تضمنت «نساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل».

محافظات حياة كريمة بالقوافل الطبية

وأوضحت الوزارة أن القافلتين الطبيتين ستكون بمحافظتي الشرقية والبحر الأحمر، لافتة إلى أن الأماكن التي ستشمل القافلتين الطبيتين وحدة طب الأسرة بمرسى علم بمحافظتي البحر الأحمر وأبو عمران مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

الكشف والعلاج مجانا بالقوافل الطبية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وأكدت الوزارة في تقريرها أن الكشف الطبي داخل هذه القوافل الطبية مجانا، لافتة إلى تحويل الحالات لعمل الأشعة والتحاليل في أقرب مستشفيات تابعة لمحافظة دون تكاليف المواطنين أي أعباء مالية عليه، مشيرة إلى أنه يتم إطلاق قوافل مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» في كل المحافظات بشكل دوري.

وأكدت أنها تغير أماكن هذه القوافل يوميًا لضمان وصولها لكل المحافظات، لافتة إلى أنه يجرِي توفير صيدلية بها كل الأدوية، لافتة إلى أنه سيجرِي تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وناشدت الوزارة في تقريرها المواطنين بأهمية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي والمداومة على تطهير اليدين والبعد عن التكدس وعدم الزحام حفاظا على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الصحة والسكان على استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية