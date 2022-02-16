مستشار الرئيس يكشف الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر.. مستقر وآمن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إنّ الوضع الوبائي لفيروس كورونا مستقر ويسير بشكل آمن وفقا للتوقعات، وأكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المتحور الجديد «أوميكرون»، هو السبب الرئيسي في زيادة الإصابات بفيروس كورونا، إلا أنّ أعراضه أقل حدة وهو المتحور السائد الآن في مصر.

الوضع الوبائي لفيروس كورونا فى مصر

وأوضح مستشار الرئيس للشئون الصحية، أنّ لجنة إدارة الأزمات الخاصة بمجلس الوزراء التي تتابع الوضع الوبائي للفيروس لحظة بلحظة، تنظر للأمور من كافة الاتجاهات وتراعي مصلحة المواطن في المقام الأول، لافتا إلى أنّ التخوفات التي تنتشر مع ظهور المتحورات الجديدة لفيروس كورونا لا داعى لها، لأن السمة الأساسية للفيروسات هي التحور، ومن المتوقع ظهور تحورات جديدة للفيروس خلال الفترة المقبلة وهناك تحورات جديدة ظهرت فى بعض الدول.

وفيات كورونا في مصر

وأكد «تاج الدين»، أنّ اللقاحات أثبتت قدرتها على مواجهة كافة المتحورات الناتجة عن الفيروس حتى الآن، وكان لها الدور الأساسي في تخفيف حدة الأعراض التي تظهر حال الإصابة بالفيروس ومعظم وفيات كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وغير المطعمين باللقاح.

وناشد أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بضرورة الحصول على اللقاح لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أن أدوية علاج كورونا تساهم في ارتفاع معدلات الشفاء وتوصف لأصحاب المناعة الضعيفة وأصحاب الأمراض المزمنة.

ونوه مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إلى أنّ لقاحات كورونا ليس لها علاقة بأدوية علاج الفيروس التي توصف للمصابين في الأيام الأولى من الإصابة، واللقاحات تعطى للوقاية من خطر الإصابة.