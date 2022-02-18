انقطاع المياه اليوم عن مركز ومدينة البدرشين لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة عن انقطاع مياه الشرب لمدة 8 ساعات كاملة عن مركز ومدينة البدرشين مساء اليوم الجمعة، لذا تستعرض «الوطن» التفاصيل الكاملة المتعلقة بانقطاع المياه عن مركز ومدينة البدرشين.

انقطاع المياه عن البدرشين 8 ساعات كاملة مساء اليوم

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة من خلال بيان رسمي نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه سوف يتم قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين مساء اليوم منذ تمام الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 4 من صباح غداً الأربعاء الموافق 19 من شهر فبراير الجاري.

سبب انقطاع المياه اليوم عن البدرشين

وأوضحت شركة مياه الشرب بالجيزة أن انقطاع المياه اليوم في البدرشين من أجل القيام بأعمال العمرات السنوية الخاصة بالخزانات الأرضية في محطة مياه البدرشين.

«مياه الشرب» للمواطنين: دبروا احتياجاتكم من المياه

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز في مركز ومدينة البدرشين بتدبير كافة احتياجاتهم من المياه أثناء فترة انقطاع المياه لمدة 8 ساعة اليوم.

توفير سيارات مياه للشرب في البدرشين اليوم

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن إتاحتها لسيارات مياه تصلح للشرب سوف تكون متواجدة داخل مركز ومدينة البدرشين خلال فترة قطع المياه، وأشارت «مياه الشرب» إلى أنه من يرغب في طلب سيارات المياه عليه الاتصال من خلال الخط الساخن ورقمه 125 من أي تليفون أرضي.

وفي سياق آخر كانت شركة مياه الشرب بالقاهرة قد أعلنت هي الأخرى عن انقطاع المياه عن 14 منطقة لمدة 12 ساعة غداَ السبت، والمناطق هي «عين شمس الشرقية - المطرية - عين شمس الغربية - الكلية الحربية - الملتقى العربي - الشيراتون - الحجاز ومتفرعاته - ميدان الإسماعيلية - ميدان تريمف - شارع البترول - جامع الفتح ومتفرعاته - الهايكستب - النزهة الجديدة - فريد سمكية ومتفرعاته».