رئيس جامعة الأزهر يشيد بالمشروع الوطني للقراءة: رائد في نشر المعرفة

أشاد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، بالمشروع الوطني للقراءة، لافتًا إلى أن هذا لمشروع يعد من المشروعات الرائدة في نشر المعرفة، والحفاظ على هويتنا العربية، مثمنًا الدور المتميز مؤسسة البحث العلمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصها على الارتقاء العلمي، والفكري بشباب ومعلمي مصر.

جاء ذلك خلال لقاء «المحرصاوي» مع طلاب وطالبات جامعة الأزهر في الملتقى الأول «شباب من أجل مصر» والذي عُقد في كلية البنات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالإسكندرية.

المشروع فرصة للطلاب للعودة للقراءة

من جانبه، أكد الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أهمية هذا المشروع، موضحًا أنه فرصة للطلاب للعودة إلى القراءة، داعيًا عمداء الكليات إلى حث الطلاب على المشاركة الفعالة في هذا المشروع.

أما الدكتور عبده إبراهيم منسق عام الجامعة للمشروع، مدير جودة الأنشطة بالمؤسسة، فأشار إلى أن المشروع يستهدف جميع الطلاب في مرحلة التعليم قبل الجامعي،و التعليم الجامعي، موضحًا أن البُعد الثاني الخاص بـ «القارئ الماسي» يستهدف طلاب الجامعة، ويبدأ بالدخول على موقع المشروع وتسجيل بيانات الطالب، ويتطلب قراءة ثلاثين كتابًا، فيما لا يقل عن ستة مجالات متنوعة، ثم يلخص الطالب ما قرأ، ويسلمه إلى منسق الكلية التي ينتسب إليها، ثم تأتي مرحلة التحكيم على مستوى الكلية ثم الجامعة، ثم على مستوى جامعات مصر، ثم المرحلة الأخيرة وفيها يرتب الفائزون من الأول إلى العاشر.

جوائز الفائز

وعن جوائز المسابقة، قال إن الفائز الأول يحصل على مليون جنيه، وكأس القارئ الماسي، وميدالية ويحصل الفائز الثاني على نصف مليون جنيه، بينما يحصل الفائز الثالث على ربع مليون جنيه، ويحصل الفائزون من المركز الرابع حتى العاشر على مائة ألف جنيه، إضافة إلى رحلة لزيارة أشهر المكتبات الأوروبية لجميع الفائزين، كذلك يحصل المنسقون الذين فاز أحد طلابهم على 10% من قيمة ما يحصل عليه الطالب الفائز، مضيفًا أنه سيُعقد لقاءات تعريفية بالمشروع لطلاب الجامعة على مستوى طلاب فرع القاهرة وبحري وقبلي، كما سيُعقد قريبًا لقاء بالمنسقين على مستوى كليات الجامعة، وللتعرف على مزيد من المعلومات حول المشروع يمكن الدخول على الرابط: (المشروع الوطني للقراءة)