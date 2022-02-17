بعد وقف عمر كمال عن الغناء.. لماذا لم تحقق «الموسيقيين» معه حتى الآن؟

يبحث قطاع كبير من الجمهور عن حقيقة وأسباب وقف عمر كمال عن الغناء، وموعد التحقيق مع، بعد الخلافات التي حدثت بينه وبين نقابة المهن الموسيقية، خلال اليومين الماضيين، أذ أوقفت النقابة مؤدي المهرجانات عن الغناء، بعدما انتشر فيديو، بثه مباشرة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، واتهم بعده بإهانة رموز فنية.

وقف عمر كمال عن الغناء تمهيدا للتحقيق معه

قال عمر كمال لـ«الوطن»، إنه سوف يخضع للتحقيق في مصر، موضحا أنه سيعود إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، مؤكدا: «لم أقصد الإساءة لأي شخص بنقابة المهن الموسيقية، وهناك فئة تريد تشويه سمعتي، لكني احترم النقابة وقوانينها، ولا أريد التحدث في تفاصيل أخرى، حتى لا يحسب شيء ضدي».

تكذيب و6 حفلات خارج مصر

رغم وقف عمر كمال عن الغناء، إلا أنه يستعد لعقد 6 حفلات في العديد من البلدان خارج مصر، على مدار الشهر المقبل، على النحو التالي:

- 11 مارس في البحرين.

- 15 و16 في المملكة العربية السعودية.

- 17 مارس في تركيا.

- 19 مارس في جزيرة مالطا.

- 23 مارس في ألمانيا.

- 27 مارس في فرنسا.

وتنتظر نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، موعد عودة كمال إلى مصر، للتحقيق معه، والبث في أمر الفيديو، إذ كذبت النقابة في بيان، مؤدي المهرجانات بخصوص نفيه الإساءة لرموز فنية، على رأسهم نقيب الموسيقيين، موضحة أن الفيديو أعيد نشره، بعد إجراء عمليات مونتاج عليه، واقتطاع جزء كبير منه.

مهرجان البنات

حقق مؤدي المهرجانات عمر كمال، نجاحا كبيرا بمهرجانه الأخير الذي حمل اسم «البنات»، بصحبة البلوجر كوكسال بابا، إذ بثه عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والمهرجان من ألحان عمر كمال، وكلمات عمرو قطب، وتوزيع أبو عبير.