طقس الجمعة: سحب كثيفة ورياح شمالية شرقية.. احذروا الأمطار الرعدية

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من غدٍ الجمعة، ستشهد البلاد عدة ظواهر جوية، متأثرة بمنخفض «الأخدود العلوي»، البارد القادم من طبقات الجو العليا، محمل بكتل هوائية باردة، يقابلها منخفض أرضي رطب، ما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة المحملة بالأمطار أقصى غرب البلاد، وصولًا للسواحل الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومحافظات شمال الصعيد.

أمطار رعدية على السواحل والمحافظات

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أنّ شدة الأمطار تتراوح ما بين متوسطة وخفيفة ورعدية على مناطق من محافظات شمال الصعيد، والصحراء الغربية، والسواحل الشمالية الغربية، وستمتد إلى وسط الدلتا، ويصاحبها نشاط للرياح الشمالية الشرقية على محافظات القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشرقية، ومنطقة سلاسل جبال البحر الأحمر.

جو غائم خلال ساعات النهار

وتابعت هيئة الأرصاد، أنّ طقس الجمعة سيكون غائما معظم ساعات النهار، وستقل فترات سطوع الشمس نظرا لتكاثر السحب، خاصة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وشبة جزيرة سيناء، ومحافظات شمال وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى أن الظواهر الجوية المصاحبة لحالة عدم الاستقرار تستمر على مدار يومي السبت والأحد المقبلين، حيث تنخفض درجات الحرارة العظمى على معظم أنحاء الجمهورية، بسبب المنخفض البارد، حيث تتراوح ما بين 15-17 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وذلك على القاهرة الكبرى، والسواحل الشرقية والغربية، ومحافظات الوجه البحري.

وتتراوح درجات الحرارة ما بين 18و22 درجة خلال ساعات النهار، على محافظات شمال وجنوب الصعيد، مع استمرار سقوط الأمطار متفاوتة الشدة، على مدن القناة، وسيناء، وشمال الصعيد، ومحافظة البحر الأحمر، والسواحل الغربية، وجنوب الصعيد، ومحافظات الوجه البحري، مع استمرار نشاط الرياح.