الأرصاد: أمطار خفيفة على مطروح والسلوم..واستمرار تكاثر السحب المنخفضة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، قبل قليل، عن تعرض الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، إلي غطاء سحابي بدأ من غرب البلاد، وقلل من فترات سطوع الشمس حاليا.

غطاء سحابي على الشواطئ الغربية

وأكدت هيئة الأرصاد، فى بيان صادر عنها منذ قليل، أن الفرصة أصبحت مهيأة اليوم لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية، بمحافظة مطروح ومدينة السلوم، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم، مع بدء تكاثر السحب المنخفضة الخفيفة.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن هناك استقرارا في حالة الطقس بمحافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، مع وجود نشاط للرياح على مناطق متفرقة من القاهرة ووسط سيناء وشمال الصعيد والسواحل الغربية.

أمطار رعدية على القاهرة والمحافظات

وأشارت الأرصاد، إلى أنّ الأمطار المتوقعة غدا مع بداية حالة عدم الاستقرار التي تستمر على مدار 3 أيام، ستكون رعدية فى بعض الأحيان، وخاصة على جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، والقاهرة وشمال وجنوب الصعيد، ونتوقع أن تبدأ حالة عدم الاستقرار بعد ظهر الغد، مع زيادة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

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