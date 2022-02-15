حالة الطقس غدا الأربعاء 16-2-2022.. نشاط للرياح وشبورة مائية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تستمر حالة الاستقرار في الأحوال الجوية، غدا الأربعاء، ليسود طقس معتدل خلال ساعات النهار، على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، فى حين يسود طقس دافئ على محافظات جنوب البلاد ووسط سيناء.

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس غد الأربعاء

أضافت هيئة الأرصاد، في بيان اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة العظمي خلال ساعات النهار، تتراوح ما بين 18-25 درجة مئوية، فى حين تصل إلى 7 درجات، خلال ساعات الليل، على معظم مدن ومحافظات الجمهورية.

انحصار فرص سقوط الأمطار

وأشارت الأرصاد، إلى أن نشاط الرياح سينحصر بين محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء فى طقس الغد، على فترات متقطعة، فى حين تنحصر فرص سقوط الأمطار على كل مدن ومحافظات الجمهورية، موضحة أن حالة الاستقرار ستستمر حتى ظهر يوم الجمعة المقبل فقط، في حين تستمر الشبورة المائية على الطرق حتى الساعات الأولى من الصباح.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة 20- 10

الإسكندرية 18- 11

وادي النطرون 19- 11

طنطا 20- 10

شبين الكوم 20- 10

دمنهور 18- 10

بلطيم 19- 11

مطروح 18- 11

السلوم 17- 11

سيوة 19- 06

بورسعيد 18- 10

دمياط 18- 10

الزقازيق 20- 10

المنصورة 20- 10

الإسماعيلية 19- 09

السويس 20- 09

العريش 18- 09

رفح 18- 08

رأس سدر 20- 11

نخل 17-00

نويبع 22-16

طابا 21- 14

كاترين 19- 02

الطور 20- 10

شرم الشيخ 23- 14

الغردقة 22- 13

مرسى علم 22- 12

الفيوم 21- 06

بني سويف 20- 07

المنيا 21-07

أسيوط 21- 07

سوهاج 21-07

قنا 23- 09

الأقصر 25- 09

أسوان 25- 10

إدفو 25- 10

أبو سمبل 26- 12

الوادي الجديد 25- 11

شلاتين 25- 11

أبو رماد 25- 11

حلايب 22- 12

رأس حدربة 22- 12