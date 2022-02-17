لإنقاذ القمح وحماية 3 محاصيل.. تحذيرات عاجلة للمزارعين من الطقس السيئ

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن اليومين المقبلين سوف يشهدان زيادة في سرعات الرياح، واستمرار الانخفاض في درجات الحرارة، وهطول الأمطار على أغلب مناطق الساحل الشمالي والصحراوي، ومناطق متفرقة من الدلتا يوم الخميس ليلا، والجمعة، ومن المتوقع أن تشمل الأمطار مناطق من شمال الصعيد والدلتا خلال يومي الجمعة والسبت.

تبدأ بأمطار وتصل إلى السيول

أكد فهيم، في تصريحات خاصة، أن البلاد سوف تشهد بداية من غد الجمعة، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وتمتد حتى القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، وتصل إلى السيول في البحر الأحمر وسيناء.

وأضاف أن الطقس اليوم الخميس، سوف يكون معتدلاً شمال البلاد من الدلتا، حتى محافظات القاهرة الكبرى، على أن يكون مائلا للبرودة على وسط سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، دافئا في محافظات الصعيد، ومناطق وسط سيناء والبحر الأحمر، شديد البرودة في فترات الليل على كل المحافظات.

تحذيرات عاجلة للمزارعين

حذر رئيس مركز معلومات تغير المناخ، من إجراء الري للقمح في المناطق المتوقع سقوط الأمطار عليها أو سرعات الرياح فيها، وهي المناطق من المنيا حتى الإسكندرية، مع إجراء رشات وقائية ضرورية ضد الأمراض المحبة للرطوبة، يوم الأحد، لمحاصيل البصل والثوم والفراولة.

قالت الدكتورة منار غانم في تصريحات تلفزيونية سابقة، إن البلاد تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو، ما يتسبب في حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، لافتا إلى أن الموجه تنتهي الأحد المقبل، على أن تشمل المحافظات التي تتساقط عليها الأمطار السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبري ومدن شمال الصعيد وسيناء ومدن القناة.

وفي محافظات البحر الأحمر، أوضحت منار، أنه من المتوقع أن تصل فيها الأمطار إلى حد السيول، ما يعيق السير في الطرق السريعة، مضيفة أن فصل الشتاء يستمر حتى 20 مارس المقبل، متوقعة حدوث تقلبات جوية وانخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الفصل.