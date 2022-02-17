الصحة: اتجاه لتقليل المدة الزمنية بين الجرعة الثانية والثالثة للقاح كورونا إلى 3 أشهر

كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان، عن آخر أخبار كورونا في مصر، موضحة أن عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشيطية للقاح بلغ عددهم نحو 835.270 مواطن، موضحة أن هناك فائضا من اللقاحات لما يقرب من 74 مليون جرعة، تكفي لأكثر من 53 مليون مواطن.

واستعرضت الوزارة الاتجاه العالمي لتقليل المدة الزمنية بين الجرعتين التنشيطة والثانية من لقاح كورونا، مشيرة إلى أن الاتجاه يسير إلى تخفيض المدة من 6 أشهر إلى 3 شهور فقط، مطمئنة المواطنين من فعالية الجرعة التنشيطية خاصة لمواجهة متحورات فيروس كورونا.

عدد الطلاب المطعمين بلقاح كورونا

ودعت الوزارة المواطنين بضرورة الحصول على لقاح كورونا للحد من انتشار العدوى، وسرعة تحصين أبنائهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا وتطعيمهم، منوهة بأن عدد الطلاب الملقحين بلغ عددهم نحو 296.4 طالب من الفئة العمرية 12 لـ15 عاما، بينما جرى تطعيم مايقرب من 1.8 مليون جرعة من الفئة العمرية 15لـ18 عاما.

اللقاح لا يعطي المناعة الكاملة للفيروس

وعن التساؤلات العديدة التى استقبلتها وزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بالإصابة بالفيروس بعد الحصول على اللقاح أو الإصابة بالفيروس رغم الحصول على اللقاح، أكدت الوزارة أن اللقاح لا يعطي المناعة الكاملة للفيروس والتي تصل إلى 100%، لكنها تعمل على تخفيف الأعراض في حال الإصابة، وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وشددت على استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بمستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في مصر، وطالبت من المواطنين ضرورة التحلى بالصبر في اتباع الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.