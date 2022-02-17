مبروك عطية لسائلة «أهل جوزي بيقعدوا عندي كتير»: «استخدمي حيل الصالحين»

يعد الزواج في منزل العائلة من أكثر الأمور التي تثير قلق العديد من الفتيات المقبلات على الزواج، أو المتزوجات حديثا، نظرا لحدوث عدد من المشاكل العائلية في بعض الأحيان تعكر صفو الحياة الزوجية والعائلية، وهذا ما يولد النفور لدى الفتيات من فكرة العيش في بيت عائلة، وقد ورد للدكتور مبروك عطية سؤال في هذا السياق.

مبروك عطية: فرحانين بيكي

وشكت إحدى المتابعات من أن أهل زوجها يقضون عندها تقريبا اليوم كاملا، مؤكدة على أنها لم تقض أكثر من 4 أشهر في هذه الزيجة، وتسائل مبروك عطية عن التصرف السليم الذي يجدر عليها القيام به، وأجاب الداعية الإسلامي، والأستاذ في جامعة الأزهر عن هذا السؤال في فيديو على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه عليها أن تصبر حتى يتوقفوا، موضحا أن هذا قد يكون بدافع الفرحة، حيث قال: «هما فرحانين بيكو وفي ناس فرحتها بتطول أوي..اصبري وبكرا يتلهوا عنك».

ولفت مبروك عطية إلى أن على الفتاة أن تتحدث مع زوجها شيئا فشيئا، وتخبره بأن الأمر يزعجها ويرهقها، وبالتالي يبدأ في اتخاذ بعض الخطوات الجادة مع عائلته وأقاربه كي ينتبهوا إلى أن الأمر له أثر سلبي على زوجته، ويتوقفوا عنه.

طريقة الصالحين لفض المجالس

ثم أشار مبروك عطية إلى بعض الطرق التي كان يستعملها الصالحون لكي يفضوا المجلس دون الإفصاح عن ذلك صراحة، فهناك من كان يقوم بمد قدمه أثناء المجلس، فيستوعب من حوله أنه قد تعب من الجلوس فيستأذنون وينتهي المجلس، وهناك آخرون كان يتثائبون فيستوعب الجالسون معه أنه بدأ يشعر بالإرهاق والتعب وفي حاجة إلى قسط من الراحة، فكانوا يهموا بالذهاب وينتهي المجلس، وقال عطية: «الحياة عبارة عن تعايش، عليكي أن تدركيه جيدا، وتتعاملي به، استعملي حيل الصالحين من أجل (تطفيشهم)»، واختتم عطية الفيديو قائلا لصاحبة السؤال: «إصبري وطولي بالك، بكرة يتلهوا عنك وفرحة البدايات تروح».