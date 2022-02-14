شركات السياحة: رحلات عمرة رجب لن تنطلق قبل 25 فبراير

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، عضو الجمعية العمومية للغرفة، إن هناك تراجعا بنسب إقبال المواطنين على التقدم لرحلات عمرة رجب، مرجعا ذلك إلى وجود حجر صحي إجباري على كل المسافرين للعمرة من مصر، لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 أيام، بأحد فنادق المملكة، فور الوصول للأراضي السعودية، وقبل أداء مناسك العمرة، فضلا عن ارتفاع أسعار برامج العمرة، بنسب تتراوح بين 75 إلى 100%، عما كانت عليه عام 2019.

دمج تأشيرات العمرة رجب وشعبان بحصة واحدة

وأضاف السيسي لـ«الوطن»، أن رحلات عمرة شهر رجب، لن تنطلق قبل يوم 25 فبراير الجاري، بسبب عدم الانتهاء من العديد من العمليات الإجرائية، لتسجيل برامج العمرة على البوابة المصرية للعمرة، لافتا إلى أن قرار تأجيل تنفيذ تأشيرات عمرة رجب حتى 9 مارس المقبل، سيسهم فى منح شركات السياحة الراغبة في تنفيذ عمرة شهر رجب المدة الكافية لتنفيذ الرحلة.

وأوضح أن السماح بدمج حصتي الشركات السياحية من تأشيرات العمرة خلال شهري رجب وشعبان في حصة واحدة، سيقلل من أسعار برامج العمرة بنسبة ضئيلة، كما سيمنح الشركات فرصة إضافية لتسويق برامجها في ظل التراجع الحالي في نسب الإقبال على التقدم للسفر للعمرة.

الشركات لن تنظم برامج العمرة الاقتصادية

أشار إلى أنه نظرا لارتفاع تكلفة برنامج العمرة لهذا العام، بعد إضافة العديد من الرسوم إليها كوثيقة التأمين الصحي ورسوم البوابة المصرية للعمرة، وغيرها من الرسوم الإدارية الأخرى، فإن غالبية الشركات السياحية، لن تنظم برامج العمرة الاقتصادية، وستتجه لتنظيم البرامج فئة 3 و4 و5 نجوم.

ولفت إلى أن أسعار برامج العمرة فئة 3 و4 نجوم بالنسبة للبرنامج الذي يبلغ مدته 15 يوما، سيبدأ من 30 ألف جنيه في حده الأدنى، أما برنامج الـ5 نجوم الذي تبلغ مدته 10 أيام، فسيبدأ من فوق الـ40 ألف جنيه، وقد يصل إلى أعلى من 60 ألفا، وفقا لمستوى التسكين والخدمات التي سيتضمنها البرنامج.