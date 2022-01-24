3 عوامل تحسم أسعار تذاكر رحلات العمرة في مصر للطيران.. اعرف موعد الإعلان

كشف مصدر بشركة مصر للطيران، أن أسعار تذاكر رحلات العمرة لهذا العام، لم تحدد حتى الآن، على الرغم من أن بدء الرحلات خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن الشركة حاليا في مرحلة تلقي الطلبات من شركات السياحة الراغبة في سفر معتمريها عبر خطوط مصر للطيران، إضافة إلى إجراء تقدير لحجم الطلب والعرض، ومقارنة أسعار تذاكر السفر بشركات الطيران المنافسة، موضحا أنه بحلول الأسبوع المقبل، ستكون الشركة قد حددت أسعار رحلات العمرة لهذا العام.

ضوابط مصر للطيران لموسم العمرة

أشار المصدر، إلى أن شركة مصر للطيران، وضعت العديد من الضوابط حول موسم العمرة في العام الجاري، أهمها أن الشركة لن ترد قيمة تذكرة الطيران في حال إلغاء السفر، لعدم حصول المسافر على باركود البوابة المصرية للعمرة، أو فى حال حصوله على أي تأشيرة أخرى بخلاف تأشيرة العمرة.

الشركات تحجز تذاكر معتمريها بصورة فردية

قال علاء أبو زينة عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنه في حال كانت أعداد المعتمرين المصريين المسافرين للعمرة خلال شهر رجب 20 ألف معتمر، وفقا لما يتردد، فإن حصة كل شركة من شركات السياحة المنظمة للعمرة، لن تزيد عن 15 ألف تأشيرة، ما يجعلها لا تطلب من شركات الطيران الناقلة للمعتمرين طلب أسعار مجموعات، بل ستتعامل مع حجز تذاكر الطيران بشكل فردي، ومن خلال خدمة الحجز الإلكترونى لشركات الطيران.

أسعار التذاكر بين 6 إلى 7500 جنيه خلال رجب

أوضح أبو زينة، أن قلة تأشيرات العمرة المتاحة للمصريين، سيجعل شركات الطيران المنظمة لرحلات العمرة ترفع أسعار تذاكرها، لتحقيق هامش ربح، نظرا لقلة عدد الرحلات المسيرة، مطالبا تلك الشركات بعدم المغالاة في أسعار تذاكر السفر للعمرة، حتى لا يرتفع سعر برنامج العمرة لأرقام كبيرة، متابعا: «وفقا لتقديرات شركات الطيران لأسعار تذاكر السفر للعمرة، فإن أسعار التذاكر ستتراوح ما بين 6 إلى 7500 جنيه ذهابا وعودة».