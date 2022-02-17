تقديم دورات للإسعافات الأولية لذوي الهمم بمعسكرات «قادرون باختلاف»

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إنه يجرى العمل على نوعين من المعسكرات عبر وحدات التضامن على مستوى الجامعات المصرية، لبناء قدرات المتطوعين وتعريفهم بالقضايا المختلفة، إذ جرى تنفيذ 29 معسكرا للمتطوعين، و29 معسكرا لـ«قادرون باختلاف»، موضحا أن معسكرات ذوي الهمم تقوم على المنهج التنموي الحقوقي القائم على الدمج، وجرى الاستعانة بـ70% من ذوي الهمم، و30% من الشباب لعمل مجموعة من الأنشطة.

توزيع أجهزة لاب توب لذوي الإعاقة البصرية

وأكد مستشار الوزارة أنه لأول مرة تقدم دورات للإسعافات الأولية لذوي الهمم، حتى يمكنهم الاعتماد على أنفسهم، موضحا أنه جرى توزيع أجهزة تعويضية داخل المعسكر، مثل السماعات والكراسي المتحركة والعصا البيضاء، وجرى توزيع 950 جهاز لاب توب على مستوى الجامعات المصرية للطلاب ذوي الإعاقات البصرية.

تكريم الفائقين بوحدات التضامن

وأشار إلى أنه جرى تنفيذ العديد من الأنشطة لذوي الهمم، منها مهرجان الإرادة والتحدي من خلال وحدة التضامن بجامعة الفيوم، وتكريم الفائقين دراسيا من خلال وحدة التضامن بجامعة جنوب الوادي، كما جرى تكريم المتفوقين دراسيا ورياضيا من خلال وحدة تضامن جامعة عين شمس.

وأكد «هاشم» أن الوحدات الاجتماعية على مستوى الجامعات، هدفها تقديم الخدمات الاجتماعية المتكاملة للطلاب والعاملين والموظفين بالجامعات، إذ يجرى تقديم خدمات تمكين اقتصادي وأجهزة تعويضية، تقديم مساعدات مادية للطلاب غير القادرين، والعمل على بناء شخصية للطلاب، ودعم المعارف والخبرات لهم، موضحا أن وحدات التضامن الاجتماعي، جرى تشغيلها في 25 جامعة حكومية، و3 فروع بجامعة الأزهر، وجامعة خاصة.