التضامن: 70% من مستفيدى برنامج فرصة مدرجون في«تكافل وكرامة»

قال الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة، إن الوزارة عقدت العديد من الاتفاقيات للتشغيل، وجرى توفير 50 ألف شخص على التمكين الاقتصادي، إذ يعمل البرنامج على مستوى 8 محافظات «الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الشرقية، الدقهلية» مشيرا إلى أن البرنامج يعمل منذ عامين.

وأضاف «الشبراوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة تهدف إلى أن تكون مشروعات برنامج فرصة مربحة فهي أفضل من المساعدات، موضحا أن قواعد البيانات بها 34 مليون شخص، بها المسجلون بتكافل وكرامة وكذلك المرفوضون منه، والشباب يستفيدون من البرنامج، خاصة المسجلين في «تكافل».

تأسيس شراكات مع البنك الدولي والجمعيات الأهلية

وأوضح أنه جرى تأسيس شراكات مع البنك الدولي والجمعيات الأهلي، وعمل وحدات بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، إذ يجرى أخذ الكتلة المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بنسبة 70%، بخلاف 30 % من غير المستفيدين، موضحا أن هناك 50 ألف موزعين على المحافظات، بحسب كثافة المستفيدين من تكافل وكرامة، مثل المنيا سيكون بها 4600 مشروع، والفيوم 4800 مشروع، وكذلك المحافظات الأكثر استفادة من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.

تدريب 62 جمعية ومؤسسة أهلية على بناء القدرات

وأكد أنه جرى تأسيس فريقا متخصصا من شباب المتطوعين بمختلف المحافظات، لدعم الأسر المشاركة في البرنامج على مستوى 8 محافظات، منوها بوجود أكثر من 5 آلاف طلب الانضمام إلى شبكة «داعم»، بالتعاون مع 13 جمعية ومؤسسة أهلية، كما جرى تدريب 62 جمعية ومؤسسة أهلية على بناء القدرات من خلال برنامج فرصة.