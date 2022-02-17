التضامن: 52% من الفتيات تعرضن لجريمة الختان من سن 13 حتى 17 عاما

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، وفق تقرير صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن هناك انخفاض كبير في نسب ختان الإناث بين الأمهات وبناتهن، بسبب الجهود المختلفة التي تقوم بها الدولة في التوعية بمخاطره، لافتة إلى أن هيئة الأمم المتحدة أجرت بحثا عن أساليب التربية الوالدية لمستفيدى برنامج الدعم النقدي «تكافل»، خلال عام 2021، لتشير نتائجه إلى أن 52% من الفتيات من عمر 13 وحتى 17 سنة تعرضن لجريمة الختان، مقارنة بأمهاتهن اللاتي بلغت النسبة بينهن 90%.

رسائل برنامج «وعي»

أوضحت «التضامن» أن التوعية بجريمة ختان الإناث تأتي ضمن حملة «وعي» التي أطلقتها الوزارة وتضم العديد من الرسائل التوعوية التالية: «أنت أقوى من المخدرات، ختان الإناث جريمة، نربي بأمانة من غير إهانة، بلدنا - مركب النجاة، العمل كرامة، جوازها قبل 18 يضيع حياتها، كلنا مصريون تنوعنا قوة، 2 كفاية، التعليم قوة في أي عصر، صحتك ثروتك إنتي وأسرتك، نقدر نحول الإعاقة طاقة، النظافة صحة وأمانة».

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ولفتت إلى أن حملة «وعي» تعمل على تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية، وكذلك التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أنه يتم تدريب الرائدات المجتمعيات ومكلفات الخدمة العامة على رسائل التوعية المجتمعية.

التوسع في برنامج «وعي» بقرى «حياة كريمة»

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج «وعي» يهدف لتعزيز الوعي الإيجابي في القضايا الأكثر حساسية التي تؤثر على مؤشرات جهود التنمية، لافتة إلى أنه يتم التعاون مع الجمعيات الأهلية في قرى الريف المصري لتغيير السلوكيات المجتمعيات السلبية المعوقة للتنمية، ويتم التوسع في البرنامج بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالاستعانة بالرائدات الريفيات لتصحيح كثير من المفاهيم الخاطئة وحث المواطنين على المواطنة واحترام الاختلاف.