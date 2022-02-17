«التضامن»: الكشف على 18 ألف سائق مهنى على الطرق السريعة بالإسماعيلية

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الإجتماعي، بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية مهرجان تحت عنوان «صحتك أمانة.. أنت أقوى من المخدرات»، وذلك بقصر الثقافة بمحافظة الإسماعيلية، للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات والتصدي للظاهرة لحماية شباب المحافظة من الوقوع في براثن الإدمان.

فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة

وتضمن المهرجان ندوة لتعريف القيادات والموظفين من أبناء المحافظة بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد والذى بدأ تطبيقه وسيتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، ويأتي ذلك ضمن مبادرة الذى أطلقها الصندوق «القرار قرارك»، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون.

وافتتح المهرجان اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بحضور وكلاء الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة وممثلي جميع قطاعات المحافظة.

تنفيذ برامج توعوية في 70 مدرسة

واستعرض «عثمان» الأنشطة التي نفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمحافظة الإسماعيلية، على مدار العام الماضي، إذ جرى تنفيذ برامج توعوية ضمن برنامج «اختار حياتك» في 70 مدرسة، كذلك تنفيذ الأنشطة والبرامج في 33 مركز شباب.

7 آلاف موظف بالجهاز الإداري خضعوا لتحليل المخدرات

وأوضح عثمان، وفق بيان الصندوق اليوم، أن هناك 7248 موظفا بالجهاز الإداري للمحافظة والجهات التابعة لها، خضعوا للكشف عن تعاطى المخدرات، بالإضافة إلى الكشف على 228 سائق حافلات مدرسية، وأن نسبة تعاطي سائقي المدارس بالمحافظة انخفضت لـ 0.5%.

مبادرات توعوية للمصطافين على الشواطئ بالصيف

ولفت مساعد وزيرة التضامن، أنه تم الكشف على 18509 سائق مهني على الطرق السريعة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، مؤكدا أن من يثبت تعاطيه يتم إحالته للنيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، كذلك تنفيذ مبادرات توعوية للمصطافين على الشواطئ خلال فترة الصيف عن أضرار تعاطى المخدرات وآليات التواصل مع الخط الساخن 16023 للعلاج من الإدمان مجانا وفى سرية تامة.

ولفت عثمان، إلى أن اللقاء خرج بعدة توصيات أهمها، الإسراع في انشاء «بيت التطوع» بجامعة قناة السويس، كمقر دائم لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ليكون منارة للوقاية وتوعية الطلاب بأضرار الإدمان بجانب العمل على جذب مزيد من المتطوعين الشباب للانضمام للتطوع والمشاركة الفاعلة في مواجهة تعاطي المخدرات.

تنفيذ برامج التوعية بأضرار الإدمان بكل مدارس المحافظة

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق حملة «أوت دور» بكافة أنحاء المحافظة للتعريف بخدمات الصندوق والخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان، كما سيتم تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات على العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة والهيئات التابعة لها، وتنفيذ برامج التوعية بأضرار الإدمان داخل جميع مدارس المراحل، الإعدادية والثانوية، على مستوى المحافظة خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأكد أنه سيتم إنشاء وحدة للمشورة والبرامج الوقائية من الإدمان بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وعقد سلسلة من اللقاءات التدريبية لرجال الدين الإسلامي والمسيحي عن كيفية بث رسائل التوعية عن أضرار الإدمان وتعاطى المواد المخدرة.